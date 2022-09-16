24 сентября 2022 в Маарду состоится очередной осенний забег и оздоровительная ходьба, которые популярны среди любителей здорового образа жизни. В рамках забега также состоится ходьба для матерей с детскими колясками. Забег стартует на главной аллее лесопарка напротив торгового центра Maxima XX (Кеэмикуте, 2).
Маарду приглашает на осенний забег
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, мероприятие ставит целью обратить внимание людей на стиль их жизни, и мотивирует людей больше двигаться. «Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом, который требует больших усилий и лучшей физической подготовки. Активный образ жизни и привычка заниматься спортом это надежная инвестиция в собственное здоровье, поэтому я приглашаю всех принять участие в осеннем забеге», - добавил Архипов.
Программа мероприятия начнется в 10:15 с ходьбы для матерей с колясками на дистанцию один километр. Все участники прогулки в 10:45 смогут принять участие в лотерее, билеты для которой будут выданы непосредственно перед стартом.
В 11:00 состоится детский забег «Сельвера» на 100 метров для детей в возрасте трех-шести лет. Ребята 7-12 лет смогут помериться силами в беге на один километр в 11:30. В 11:45 состоится ходьба на 500 метров для людей с особыми потребностями.
Забег и оздоровительная ходьба на дистанции три и пять километров для взрослых и молодых людей старше 13 лет стартует в 12:30. Награждение победителей забега состоится в 13:30.
Чтобы принять участие в забеге, необходима регистрация.