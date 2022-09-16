Маарду приглашает на осенний забег

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, мероприятие ставит целью обратить внимание людей на стиль их жизни, и мотивирует людей больше двигаться. «Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом, который требует больших усилий и лучшей физической подготовки. Активный образ жизни и привычка заниматься спортом это надежная инвестиция в собственное здоровье, поэтому я приглашаю всех принять участие в осеннем забеге», - добавил Архипов.

Программа мероприятия начнется в 10:15 с ходьбы для матерей с колясками на дистанцию один километр. Все участники прогулки в 10:45 смогут принять участие в лотерее, билеты для которой будут выданы непосредственно перед стартом.

В 11:00 состоится детский забег «Сельвера» на 100 метров для детей в возрасте трех-шести лет. Ребята 7-12 лет смогут помериться силами в беге на один километр в 11:30. В 11:45 состоится ходьба на 500 метров для людей с особыми потребностями.

Забег и оздоровительная ходьба на дистанции три и пять километров для взрослых и молодых людей старше 13 лет стартует в 12:30. Награждение победителей забега состоится в 13:30.