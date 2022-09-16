Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Начав эту войну, Путин сильно приблизил свой конец»

Чем занимается российская оппозиция в изгнании. Почему сторонники Навального не реагируют на упреки в том, что они якобы «агенты ФСБ». Возможна ли смена власти в России без военного поражения в Украине. Об этом Rus.Postimees рассказал член команды лидера российской оппозиции Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.
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* Руслан Шаведдинов после признания в 2021 году в России структур Алексея Навального запрещенными экстремистскими организациями живет и работает с коллегами в Вильнюсе. Алексей Навальный остается в российской тюрьме.
– Руслан, чем вы заняты прямо сейчас, вне России?
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