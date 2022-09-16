Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Начав эту войну, Путин сильно приблизил свой конец»

– Ничего для нас не поменялось. Мы заняты антикоррупционными расследованиями. Продолжаем наш политический проект «умное голосование», который в этом году работал в Москве как антивоенное голосование. Делаем несколько медиа-проектов, которые противостоят кремлевской пропаганде, рассказываем правду о происходящем в Украине и масштабах коррупции в России. Есть разные фронты работы. Плюс мы заняты продвижением санкционного списка, который мы составили. Это список разжигателей войны с чиновниками, пропагандистами, ключевыми силовиками. Все, кто подходит под критерий разжигателей войны.



– Из того, что вы назвали, напрямую России касается только «умное голосование» (стратегия Алексея Навального, которая декларирует борьбу с монополией партии «Единая Россия» за счет поддержки кандидатов от любой другой партии, которые имеют шансы быть избранными – прим.ред.).