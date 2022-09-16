Пт, 16.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «Начав эту войну, Путин сильно приблизил свой конец»

Соратник Алексея Навального дал интервью Rus.Postimees
Иван Скрябин
, журналист
«Начав эту войну, Путин сильно приблизил свой конец»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Член команды лидера российской оппозиции Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.
Член команды лидера российской оппозиции Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов. Фото: личный архив Руслана Шаведдинова

Чем занимается российская оппозиция в изгнании. Почему сторонники Навального не реагируют на упреки в том, что они якобы «агенты ФСБ». Возможна ли смена власти в России без военного поражения в Украине. Об этом Rus.Postimees рассказал член команды лидера российской оппозиции Алексея Навального, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.

* Руслан Шаведдинов после признания в 2021 году в России структур Алексея Навального запрещенными экстремистскими организациями живет и работает с коллегами в Вильнюсе. Алексей Навальный остается в российской тюрьме.

– Руслан, чем вы заняты прямо сейчас, вне России?

– Ничего для нас не поменялось. Мы заняты антикоррупционными расследованиями. Продолжаем наш политический проект «умное голосование», который в этом году работал в Москве как антивоенное голосование. Делаем несколько медиа-проектов, которые противостоят кремлевской пропаганде, рассказываем правду о происходящем в Украине и масштабах коррупции в России. Есть разные фронты работы. Плюс мы заняты продвижением санкционного списка, который мы составили. Это список разжигателей войны с чиновниками, пропагандистами, ключевыми силовиками. Все, кто подходит под критерий разжигателей войны.

– Из того, что вы назвали, напрямую России касается только «умное голосование» (стратегия Алексея Навального, которая декларирует борьбу с монополией партии «Единая Россия» за счет поддержки кандидатов от любой другой партии, которые имеют шансы быть избранными – прим.ред.).

Ключевые слова
Наверх