«Дом всех святых». Группа «Аквариум» представляет новый альбом

– Музыка ничему не может быть «посвящена»; музыка — это зеркало, в котором люди видят самих себя. Мы играем концерты, чтобы люди увидели себя и поняли, что они светлее, чем думали. Политика - от греческого слова «полис», поселение; она существует, чтобы обеспечивать людям нормальную жизнь. Музыка же дает понимание - для чего существует эта жизнь. Так что музыка и политика - принципиально разные вселенные.

– Ваша творчество всегда было направлено на созидание, но очень часто имело элемент пророчества о войне, неизбежности жертвы для духовного перерождения. Скажите, нынешняя война России против Украины имеет под собой духовную основу?

– У меня вопрос - неужели Вы в песнях Аквариума видите только «пророчества о войне» и «неизбежности жертвы»? Если наши песни — это зеркало, то неужели они Вам показывают только это? Все, о чем Вы говорите, в песнях есть, но они не главное, они только оклад святыни. Рвать на голове волосы, махать кулаком и сыпать проклятьями - занятие конечно увлекательное, но никому от этого легче не становится. Если хотите помочь людям, попавшим в беду - помогите им. Духовная основа жизни одна: принося вред кому-то, ты вредишь самому себе. Так что войну оправдать нельзя ни с какой точки зрения.