Легендарный коллектив «Аквариум» 16 сентября, в день концерта в Таллинне, представил свой первый за два года альбом. Работа продолжалась несколько лет, но первым треком новой пластинки стала песня, которая была написана нынешней весной, где на фоне войны Гребенщиков поет о том, что «никакого завтра больше нет».
«Дом всех святых». Группа «Аквариум» представляет новый альбом
«Дом всех святых» - альбом, который выходит в год 50-летия существования группы «Аквариум». При исключении концертных альбомов из огромной дискографии музыкантов Бориса Гребенщикова новую работу можно назвать пятидесятым студийным альбомом и в истории легендарного коллектива.
Пластинка включает в себя пятнадцать треков и тринадцать из них это новые песни Бориса Гребенщикова. Пластинка полна света и тепла. Работа над ней шла несколько лет. Но первым номером музыканты все-таки поставили сравнительно свежую работу – мрачную песню «Ворожба». БГ представил ее в апреле в своем персональном YouTube-канале.
Колдуй, баба, колдуй, дед
В темном небе странный след
Как-то завелась эта гниль и мразь
И никакого завтра больше нет…
Меж воронок жгут огни
«Все это не мы, все это они…»
Гой еси, ядрена вошь!
Против самого себя не попрешь…
Как однажды сказал о творчестве Гребенщикова критик Артемий Троицкий, «у Боба пять песен, где он иногда меняет слова». Новый альбом частично подтверждает это шутливое дружеское высказывание. Стиллистическая основа новых песен постоянно отсылает к прежним записям «Аквариума» и БГ, особенно к альбомам 90-х. В «Доме всех святых» снова есть и кантри, и баллады с русскими народными колыбельными, и оммажи на ранние песни БГ на стихи соратника раннего периода - петербургского поэта Джорджа Гуницкого. Ну и конечно вечно любимое Гребенщиковым регги.
Перестань делать вид, что ты брошен,
Перестань есть с газонов цветы.
Перестань волноваться за судьбы земли,
Она много прочнее, чем ты.
Сколько можно считать себя жертвой
И кричать, что жизнь лупит под дых?
Если высохнут слезы, ты увидишь свой вход
В Дом Всех Святых.
Помимо музыкантов которые регулярно работают с БГ в записях для новой пластинки поучаствовали друзья «Аквариума» из грузинской группы «Мгзавреби», король укулеле Джо Браун, отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби (Sly & Robbie), старый приятель и любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс (Leo Abrahams), шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон (Jarlath Henderson) и многие другие.
Альбом издается благодаря краудфандингу, когда слушатели оплачивают работу музыкантов, выбирая симпатичные им лоты и форматы физических носителей музыки. Компакт-диски отправятся соучастникам рождения нового «Аквариума» уже в октябре, а виниловые пластинки придется подождать. Снова модный формат настолько востребован, что заводы печатающие пластинки, не способны делать винилы быстро. Виниловая пластинка «Дом всех святых» ожидается только к лету 2023 года. Но в цифровом формате послушать новый альбом «Аквариума» можно прямо сейчас. В том числе на YouTube.Music и Spotify.
«Культура — это лекарство. Запрещать лекарство - это способствовать распространению болезни».
Борис Гребенщиков ответил на несколько наших вопросов накануне приезда в Таллинн.
– Борис Борисович, Ваш концертный тур по городам Европы посвящен исключительно поддержке Украины, или же здесь есть мотив оправдания тех русских (россиян), которые не принимали и не принимают политический курс России?
– Музыка ничему не может быть «посвящена»; музыка — это зеркало, в котором люди видят самих себя. Мы играем концерты, чтобы люди увидели себя и поняли, что они светлее, чем думали. Политика - от греческого слова «полис», поселение; она существует, чтобы обеспечивать людям нормальную жизнь. Музыка же дает понимание - для чего существует эта жизнь. Так что музыка и политика - принципиально разные вселенные.
– Ваша творчество всегда было направлено на созидание, но очень часто имело элемент пророчества о войне, неизбежности жертвы для духовного перерождения. Скажите, нынешняя война России против Украины имеет под собой духовную основу?
– У меня вопрос - неужели Вы в песнях Аквариума видите только «пророчества о войне» и «неизбежности жертвы»? Если наши песни — это зеркало, то неужели они Вам показывают только это? Все, о чем Вы говорите, в песнях есть, но они не главное, они только оклад святыни. Рвать на голове волосы, махать кулаком и сыпать проклятьями - занятие конечно увлекательное, но никому от этого легче не становится. Если хотите помочь людям, попавшим в беду - помогите им. Духовная основа жизни одна: принося вред кому-то, ты вредишь самому себе. Так что войну оправдать нельзя ни с какой точки зрения.
– Существует ли сегодня необходимость создание некой творческой площадки, альтернативной той, что существует в путинской России? Нуждаются ли в ней творческие люди, покинувшие Россию из-за войны в Украине, и те, кто ушли во внутреннюю эмиграцию, не покидая границ?
– Мне кажется, что те, кто занимается творчеством, продолжают им заниматься, где бы они ни жили. И для всех нас существует одна площадка на весь мир: интернет. А зрители и слушатели сейчас есть везде.
– Борис Борисович, насколько Вы считает правомерным требования многих жителей Европейского союза от граждан России нести бремя коллективной ответственности за политику, проводимую Путиным сегодня?
– Бах, Гете и Шиллер никак не связаны с ужасами третьего рейха. Да и убитые коммунистами Мандельштам, Гумилев, Введенский вряд ли согласились бы, что они должны нести «бремя коллективной ответственности» за преступления коммунистов. Нельзя смешивать культуру и власть; культура дает камертон жизни, а власть, как правило, звук этого камертона в упор не слышит. Культура — это лекарство; запрещать лекарство - это способствовать распространению болезни.
– Можно ли говорить о том, что вектор Вашего творчества изменился после 24 февраля 2022 года, или же художник вне конкретного времени, «на Земле живет», как было сказано в «Ассе»?
– У меня нет вектора. Я живу вместе со всеми на одной земле, переживаю то же, что переживают все и мои песни — это моя реакция на это.
– Борис Борисович, что самое разрушительное для человека: страх, гордость или уныние?
– И то, и другое, и третье: у святых отцов много сказано об этом, зачем повторяться.
– И заключительный вопрос. Мастер, есть ли у России будущее?
– Будущее есть у всех нас, вот только предвидение его нам, по счастью, недоступно.
P.S. Благотворительный концерт Бориса Гребенщикова в Таллинне состоится 16 сентября 2022 в Сathouse Concert Hall. Прибыль от концерта будет направлена на помощь украинским беженцам в странах Балтии. Билеты, купленные на ранее перенесенные концерты 2020-2022 годов, действительны 16 сентября.
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