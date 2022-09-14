Интервью ⟩ Борис Гребенщиков: «Предпочитаю не надеяться, а делать»

– Борис Борисович, вы регулярно помогаете тем, кто пострадал от войны. Даете концерты в поддержку украинских беженцев. Но вы еще не «иностранный агент», хотя и гражданин РФ. Называете войну – войной, а фашизм – фашизмом, но при этом армию РФ еще ни разу не «дискредитировали». Это потому что Кремлю и суетящимся вокруг него опасны критика и противодействие, которые только внутри страны?



– Не думаю об этом вообще. По первому вопросу становится ясно, что разговор у нас сегодня пойдет о политике, а такие разговоры для меня всегда выглядят немного нелепо. Как говорил один древний грек, «люди говорят о политике, когда хотят выглядеть важными». Другими словами –смотрите, как я разбираюсь в происходящем, какой я осведомленный и тонкий, как я причастен к большим вещам. Меня волнует, как действительно сделать жизнь людей вокруг меня лучше. По-моему, нужно не говорить, а делать. Потому что слова, за которыми ничего не стоит – это сотрясение воздуха.



– И все же, немного о словах. Юрий Шевчук наказан за «жопу президента». Оштрафован, осужден, лишен концертов. Речь Шевчука звучала в Уфе в мае. Саша Васильев (группа Сплин) лишен концертов за благодарность тем, кто не приемлет насилия и убийства. Сказано в Воронеже летом. Получается, что все-таки родина – это жопа президента? Дальше известных людей будут карать вообще за любой иносказательный намек? Между репликой Шевчука и Васильева все-таки огромная разница, а наказали и Сашу.



– Боюсь, что в логике карательных инстанций мне копаться не очень интересно.