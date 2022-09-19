Является ли запрет на въезд граждан РФ нарушением международного права? Комментируют юристы

Решения на уровне ЕС

Однако важные решения уже приняты и на уровне Европы. 9 сентября Европейский Союз отменил упрощенный режим для получении виз для граждан России, в связи с угрозой безопасности и общественному порядку. Это не исключает получение гражданами России виз для въезда в Европейский Союз, однако, в будущем будут применяться общие требования, установленные Визовым кодексом: увеличится срок рассмотрения, стоимость визы и список необходимых документов.

С ограничениями на этот раз предстоит столкнуться не предприятиям, а обычным людям. В этом политическом уравнении многие обычные люди как внутри страны, так и за ее пределами могут подумать, что их права ущемлены. Поэтому так важно больше объяснять, почему такая политика государства может быть законной и обоснованной с моральной точки зрения.

Это, конечно, задача государства, но, проще говоря, агрессия дошла до такой стадии, когда неизбежно должны пострадать и простые русские люди. В противном случае будет несправедливо, что только украинцы, и поддерживающие их люди и страны страдают от негативных последствий войны.

Какие будут исключения?

Однако, не стоит утверждать, что про обычных людей забыли совсем. Правительственный запрет не распространяется на посещение родственников и важных семейных мероприятий в Эстонии. Таким образом, мы избежим разделения семей и неоправданного злоупотребления запретами. Однако, обычный отдых в Эстонии и некоторые виды транзита теперь под запретом для многих граждан России.