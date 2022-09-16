Барнаульская активистка Мария Пономаренко, которая одной из первых была арестована по новой уголовной статье уголовного кодекса РФ о дискредитации армии, пыталась покончить с собой в следственном изоляторе.
«Вскрыла вены, находясь в полном отчаянии». Обвиненную в дискредитации ВС РФ журналистку пытают в СИЗО
Об отчаянном поступке Марии Пономаренко рассказала оппозиционерка из Москвы Юлия Галямина. По ее данным, обвиняемую в дискредитации ВС РФ фактически пытают в СИЗО города Барнаул.
«После перевода из Санкт-Петербурга в Барнаул условия ее содержания заметно ухудшились, что сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. Из-за нахождения в карцере – помещении с заклеенными окнами, развитии клаустрофобии и проблем у ее несовершеннолетних дочек, которым она никак не может помочь – Маша вскрыла вены, находясь в полном отчаянии. До этой попытки суицида ее довели в СИЗО», – написала Галямина в Facebook.
По данным московской активистки, Пономаренко снова хотят отправить в карцер.
«Это страшная ситуация, о которой нужно не просто говорить, а кричать! Такого быть не должно, это самые настоящие пытки», – уверена Юлия Галямина.
Rus.Postimees еще весной рассказывал о деле Марии Пономаренко. Женщина, которая несколько лет участвовала в акциях протеста в Барнауле, но переехала в Санкт-Петербурге, где занималась журналистикой, 27 апреля была отправлена в СИЗО по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. После чего ее этапировали из Санкт-Петербурга в Барнаул. В вину ей вменили пост об уничтожении драмтеатра в Мариуполе, который был размещен в анонимном телеграм-канале. Судьям в качестве доказательства связи с женщиной было достаточно справок от сотрудников полиции, рассказывал нам тогда ее адвокат. Юрист допускал, что проблемы Пономаренко – это месть барнаульских силовиков. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.