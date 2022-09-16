«Вскрыла вены, находясь в полном отчаянии». Обвиненную в дискредитации ВС РФ журналистку пытают в СИЗО

Об отчаянном поступке Марии Пономаренко рассказала оппозиционерка из Москвы Юлия Галямина. По ее данным, обвиняемую в дискредитации ВС РФ фактически пытают в СИЗО города Барнаул.

«После перевода из Санкт-Петербурга в Барнаул условия ее содержания заметно ухудшились, что сказалось на ее психоэмоциональном состоянии. Из-за нахождения в карцере – помещении с заклеенными окнами, развитии клаустрофобии и проблем у ее несовершеннолетних дочек, которым она никак не может помочь – Маша вскрыла вены, находясь в полном отчаянии. До этой попытки суицида ее довели в СИЗО», – написала Галямина в Facebook.

По данным московской активистки, Пономаренко снова хотят отправить в карцер.

«Это страшная ситуация, о которой нужно не просто говорить, а кричать! Такого быть не должно, это самые настоящие пытки», – уверена Юлия Галямина.