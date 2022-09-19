Россия планирует начать выдавать электронные визы гражданам 52 стран: Эстония в списке?

По такой визе можно будет въехать в РФ через 92 пропускных пункта. Точной даты подготовки предложения еще нет. Как сообщает МИД России, дело планируют рассмотреть к концу года. После этого предложение представят правительству. Тем временем обновляются сайт, обслуживающий электронные визы, и сама система выдачи электронных виз, передает Yle.

Систему электронных виз в России планировали начать использовать еще в 2021.

Евросоюз сократил количество выдаваемых россиянам виз. Польша и страны Балтии запретили с сегодняшнего дня въезд российским туристам.

Премьер-министры стран Балтии и Польши объяснили в своем заявлении необходимость ограничений так: «Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности».