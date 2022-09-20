Спустя почти семь месяцев после нападения российской армии на Украину, вновь напомнил о себе замороженный до этого конфликт Армении и Азербайджана. В результате боевых действий на границе двух кавказских уже погибли десятки военных. После успешной войны 2020 года и увязании российских военных в Украине, Баку ничто не сдерживает от продолжения военного давления на Ереван, рассказал Rus.Postimees независимый политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов.
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Интервью ⟩ Аркадий Дубнов: «Новая война Азербайджана с Арменией неизбежна»
Как война Путина в Украине влияет на конфликты на Кавказе
Аркадий Дубнов: «Новая война Азербайджана с Арменией неизбежна»
– Аркадий Юрьевич, обострение ситуации в Нагорном Карабахе – следствие военных проблем России в Украине?
– Это очередное обострение. Называть его прямым следствием ухудшения ситуации для ВС РФ на Украине я бы не стал. Однако сегодня характер этого вновь разгорающегося конфликта на Кавказе, возможно, имеет отношение к тому, что происходит в Украине.
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