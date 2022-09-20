Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Интервью ⟩ Аркадий Дубнов: «Новая война Азербайджана с Арменией неизбежна»

Как война Путина в Украине влияет на конфликты на Кавказе
Иван Скрябин
, журналист
Аркадий Дубнов: «Новая война Азербайджана с Арменией неизбежна»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Азербайджанские военные 27 сентября 2021 года на параде в городе Шуша, который был отвоеван Баку у армянских военных в 2020 году в ходе 44-дневной Второй карабахской войны.
Азербайджанские военные 27 сентября 2021 года на параде в городе Шуша, который был отвоеван Баку у армянских военных в 2020 году в ходе 44-дневной Второй карабахской войны. Фото: SCANPIX

Спустя почти семь месяцев после нападения российской армии на Украину, вновь напомнил о себе замороженный до этого конфликт Армении и Азербайджана. В результате боевых действий на границе двух кавказских уже погибли десятки военных. После успешной войны 2020 года и увязании российских военных в Украине, Баку ничто не сдерживает от продолжения военного давления на Ереван, рассказал Rus.Postimees независимый политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов.

– Аркадий Юрьевич, обострение ситуации в Нагорном Карабахе – следствие военных проблем России в Украине?

– Это очередное обострение. Называть его прямым следствием ухудшения ситуации для ВС РФ на Украине я бы не стал. Однако сегодня характер этого вновь разгорающегося конфликта на Кавказе, возможно, имеет отношение к тому, что происходит в Украине.

Фото: из личного архива Аркадия Дубнова
Ключевые слова
Наверх