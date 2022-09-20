Интервью ⟩ Аркадий Дубнов: «Новая война Азербайджана с Арменией неизбежна»

Азербайджанские военные 27 сентября 2021 года на параде в городе Шуша, который был отвоеван Баку у армянских военных в 2020 году в ходе 44-дневной Второй карабахской войны.

Спустя почти семь месяцев после нападения российской армии на Украину, вновь напомнил о себе замороженный до этого конфликт Армении и Азербайджана. В результате боевых действий на границе двух кавказских уже погибли десятки военных. После успешной войны 2020 года и увязании российских военных в Украине, Баку ничто не сдерживает от продолжения военного давления на Ереван, рассказал Rus.Postimees независимый политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов.