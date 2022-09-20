Луганск и Донецк до конца сентября намерены вступить в состав России

В тексте «закона» о «референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта Российской Федерации» нет ни вопросов, которые предлагается вынести на голосование, ни даты проведения процедуры, которая поставит крест на любых контактах Киева и Москвы, о чем ранее предупреждал Владимир Зеленский.

Тем не менее в документе, который опубликован 20 сентября, уточняется, что «вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовало более половины участников референдума, включенных в списки участников референдума», а суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий за услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением референдума, «не подлежат налогообложению».

«Референдум пройдёт с 23 по 27 сентября 2022 года», - уточнил первый зампредседателя «народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов.

Именно этот «совет» и принимает решение о назначении плебисцита, сказано в документе, подписанном Пасечником. Там же отмечается, что участие в референдуме «является свободным и добровольным».

Уже после сообщений из Луганска стало известно, что аналогичные решения приняты в Донецке. Голосование по вопросу о вхождении этой украинской территории в состав РФ так же намечено на 23-27 сентября.