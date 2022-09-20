Пророссийский руководитель оккупированной Луганской области Украины Леонид Пасечник подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Плебисцит намечен на 23-27 сентября.
Луганск и Донецк до конца сентября намерены вступить в состав России
В тексте «закона» о «референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта Российской Федерации» нет ни вопросов, которые предлагается вынести на голосование, ни даты проведения процедуры, которая поставит крест на любых контактах Киева и Москвы, о чем ранее предупреждал Владимир Зеленский.
Тем не менее в документе, который опубликован 20 сентября, уточняется, что «вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовало более половины участников референдума, включенных в списки участников референдума», а суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий за услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением референдума, «не подлежат налогообложению».
«Референдум пройдёт с 23 по 27 сентября 2022 года», - уточнил первый зампредседателя «народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов.
Именно этот «совет» и принимает решение о назначении плебисцита, сказано в документе, подписанном Пасечником. Там же отмечается, что участие в референдуме «является свободным и добровольным».
Уже после сообщений из Луганска стало известно, что аналогичные решения приняты в Донецке. Голосование по вопросу о вхождении этой украинской территории в состав РФ так же намечено на 23-27 сентября.
Новость о подготовке попытки вхождения Луганской области Украины в состав РФ пришла через несколько дней после того, как ВСУ вышли к границам региона со стороны Харьковской области. Контрнаступление украинской армии вынудило ВС РФ покинуть Харьковскую область.
«Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет», - комментировал пять дней назад Пасечник успехи ВСУ.
«Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествовавший ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий, - цитирует российская пропаганда реакцию главы МИД РФ Сергея Лаврова. - И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы».
16 сентября в оккупированном Бердянске были убиты заместитель главы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
«Переход иностранными войсками российский границы, где бы она ни проходила, даже если сегодня не там, безусловно дает Путину формальное право и как бы моральное оправдание, перекрестить спецоперацию в войну и перейти к мобилизационным мерам, бить по тем украинским объектам, по которым не решались, и даже несколько менее абстрактно грозить ядерным оружием», - комментирует новость политолог Александр Баунов.
Эксперт обращает внимание, что сегодня сразу в нескольких чтениях Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ввели ответственность за отказ от выполнения приказов в условиях всеобщей военной мобилизации. Детали экстренных нововведений сообщил правозащитник Павел Чиков.