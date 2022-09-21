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«Ваше руководство ведет страну к пропасти». Ведущая Первого канала вернула Путину госнаграды

Жанна Агалакова отправила медали в Кремль по почте
rus.postimees.ee
«Ваше руководство ведет страну к пропасти». Ведущая Первого канала вернула Путину госнаграды
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Бывшая ведущая Первого канала российского ТВ Жанна Агалакова на пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ» 22 марта 2022 года в Париже.
Бывшая ведущая Первого канала российского ТВ Жанна Агалакова на пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ» 22 марта 2022 года в Париже. Фото: AP Photo / Francois Mori

Бывшая ведущая Первого канала российского ТВ Жанна Агалакова вернула государственные награды Владимиру Путина в знак несогласия с его политикой. Демарш совпал по времени с объявлением Путиным мобилизации в армию 300 000 россиян.

«Господин Президент, Ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю непримелимыми. Жанна Агалакова», - написано открытке, которую журналистка сфотографировала и опубликовала у себя в facebook.

Многолетняя сотрудница главного пропагандистского канала России уточнила, что бандероль с двумя государственными наградами она отправила по адресу: «Москва. Кремль. Путину».

Так и написала на посылке: Москва. Кремль. Путину. #мирумир

Posted by Zhanna Agalakova on Wednesday, September 21, 2022

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 по 2022 годы. В начале нулевых она была ведущей новостей. С 2005 года работала собкором во Франции. В 2013-2019 годах была корреспондентом Первого канала в Нью-Йорке. В 2019 году вернулась в Париж.

В феврале 2022 года уволилась с Первого канала в связи с началом войны Путина с Украиной.

Агалакова отправила Путину «Орден Дружбы», которым она была награждена в 2018 году и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, который ей вручили в 2006 году.

Агалакова не первая сотрудница Первого канала, которая устроила демарш. Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова остается под домашним арестом в Москве после возбуждения уголовного дела и распространении фейков про российскую армию.

14 марта, еще являясь сотрудницей «Первого канала», Марина Овсянникова зашла в кадр новостной программы в прямом эфире с плакатом «Остановите войну». До своего поступка она записала видеообращение с призывом против войны.

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