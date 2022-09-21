«Ваше руководство ведет страну к пропасти». Ведущая Первого канала вернула Путину госнаграды

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 по 2022 годы. В начале нулевых она была ведущей новостей. С 2005 года работала собкором во Франции. В 2013-2019 годах была корреспондентом Первого канала в Нью-Йорке. В 2019 году вернулась в Париж.



В феврале 2022 года уволилась с Первого канала в связи с началом войны Путина с Украиной.



Агалакова отправила Путину «Орден Дружбы», которым она была награждена в 2018 году и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, который ей вручили в 2006 году.



Агалакова не первая сотрудница Первого канала, которая устроила демарш. Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова остается под домашним арестом в Москве после возбуждения уголовного дела и распространении фейков про российскую армию.



14 марта, еще являясь сотрудницей «Первого канала», Марина Овсянникова зашла в кадр новостной программы в прямом эфире с плакатом «Остановите войну». До своего поступка она записала видеообращение с призывом против войны.