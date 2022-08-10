Рано утром в среду к бывшей сотруднице «Первого канала» российского телевидения Марине Овсянниковой, активно выступающей против войны Путина с Украиной, пришли силовики и проводят обыск.
Против редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело
О визите оперативников Овсянникова сама сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (отслеживает преследования инакомыслящих в РФ, оказывает правовую поддержку – прим.ред.).
Выехавший на место адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов вломились в дом Овсянниковой, не дожидаясь появления адвоката. Силовики в настоящее время проводят обыск у бывшей подчиненной Константина Эрнста.
«Дело, по которому идет обыск, возбуждено по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России (ст. 207.3 УК).», - сообщает «ОВД-Инфо».
Норма, которая была введена минувшей весной после начала войны, позволяет российскому государству лишать граждан свободы на срок до пятнадцати лет.
Rus.Postimees ещё весной рассказывал, как по этой новой статье уголовного кодекса РФ преследуют тех, кто выступает против войны.
14 марта, будучи еще сотрудницей «Первого канала», Марина Овсянникова зашла в кадр итоговой новостной программы в прямом эфире с плакатом «Остановите войну». До своего поступка она записала видеообращение с призывом против войны. Ролик появился в сети сразу после акции.
Женщина была задержана и оштрафована, но не за акцию, а за видео. После этого Овсянникова уехала из России и несколько месяцев работала на немецком телеканале Die Welt. Во время работы на немцев женщина инкогнито посетила Украину, чем вызвала массу возмущения в соцсетях. За Овсянникову вступалась экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
«Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники, - отвечала украинцам сама Овсянникова. - Война – это коллективная вина русских».
Летом женщина вернулась в Россию. В июле ее снова задержали и оштрафовали из-за речи, которую она произнесла у суда 13 июля, когда политика Илью Яшина отправили в СИЗО в качестве меры пресечения по делу о «фейках» про армию РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В августе она была снова оштрафована за антивоенную публикацию в Facebook.
По действующим в России законам повторное привлечение к ответственности по административной статье о дискредитации ВС РФ позволяет привлекать гражданина к уголовной ответственности о распространении заведомо ложных сведений об армии.
«Ну, недурно. Поздравляю. 207.3 УК это отличная статья, лучшая на сегодняшний день, самый почетный знак отличия в путинской россии. В переводе цифры 207.3 УК означают – "враг режима и войны". Статья была, есть и будет лучшей характеристикой человека, жившего при путинизме. Рекомендую всем. Такую статью не так то просто получить, но шансы есть. Стремиться к ней должен каждый», – прокомментировал новость про уголовное дело Овсянниковой публицист Александр Невзоров, который сам объявлен Россией в розыск по той же статье .
В мае Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела.