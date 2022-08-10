Против редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело

О визите оперативников Овсянникова сама сообщила правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (отслеживает преследования инакомыслящих в РФ, оказывает правовую поддержку – прим.ред.).

Выехавший на место адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов вломились в дом Овсянниковой, не дожидаясь появления адвоката. Силовики в настоящее время проводят обыск у бывшей подчиненной Константина Эрнста.

«Дело, по которому идет обыск, возбуждено по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России (ст. 207.3 УК).», - сообщает «ОВД-Инфо».

Норма, которая была введена минувшей весной после начала войны, позволяет российскому государству лишать граждан свободы на срок до пятнадцати лет.

Rus.Postimees ещё весной рассказывал, как по этой новой статье уголовного кодекса РФ преследуют тех, кто выступает против войны.

14 марта, будучи еще сотрудницей «Первого канала», Марина Овсянникова зашла в кадр итоговой новостной программы в прямом эфире с плакатом «Остановите войну». До своего поступка она записала видеообращение с призывом против войны. Ролик появился в сети сразу после акции.





Женщина была задержана и оштрафована, но не за акцию, а за видео. После этого Овсянникова уехала из России и несколько месяцев работала на немецком телеканале Die Welt. Во время работы на немцев женщина инкогнито посетила Украину, чем вызвала массу возмущения в соцсетях. За Овсянникову вступалась экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.