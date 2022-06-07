«Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе». Марина Овсянникова ответила украинцам

Бывшая сотрудница «Первого канала» российского телевидения Марина Овсянникова ответила украинцам, которые были возмущены ее недавней поездкой в Одессу и Киев. 7 июня экс-подчиненная Константина Эрнста опубликовала список ответов на самые частые упреки, которые ранее насыпались в комментариях к ее постам о поездке в Украину.