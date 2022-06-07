Бывшая сотрудница «Первого канала» российского телевидения Марина Овсянникова ответила украинцам, которые были возмущены ее недавней поездкой в Одессу и Киев. 7 июня экс-подчиненная Константина Эрнста опубликовала список ответов на самые частые упреки, которые ранее насыпались в комментариях к ее постам о поездке в Украину.
«Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе». Марина Овсянникова ответила украинцам
«Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники», - в частности, написала Овсянникова на своей facebook-страничке и в instagram, добавив, что «война – это коллективная вина русских».
Журналистка немецкого телеканала Welt, куда Овсянникова попала на работу после переезда из России, первой репликой ответила на упреки в том, что она якобы продолжает работать на Кремль.
«Я нет требую снятия санкций. Видимо, их еще недостаточно, раз война продолжается. Я не сотрудничаю с ФСБ (если я бы сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей)», - утверждает она.
Отдельно она пытается отбиться от упреков в том, что на «Первом канале» она была пропагандистом: «Я не пропагандист, в редакции «Первого канала» я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир».
Завершая свой разъяснительный блиц, Марина Овсянникова заявила, что Россия и Украина – «не братские народы», потому что «у Украины свой путь», а сама она не «хорошая русская», а украинка, которая в знак поддержки Украины намерена сменить фамилию на свою родную – Ткачук.
В комментариях к этой публикации Овсянникову снова проклинают и призывают больше никогда не приезжать в Украину, однако позитивных реплик и слов поддержки стало заметно больше, чем в ее постах с фотографиями разрушений Одессы, или очередями автомобилей за бензином на АЗС в Киеве.
В марте 2022 года, спустя несколько недель после начала Кремлем войны против Украины, Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир итоговой новостной программы «Время» с плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». За перформанс, который обсуждал весь мир, сотрудница «Первого канала» отделалась штрафом в 255 евро.
Трудоустройство Овсянниковой в Германии вызвало протесты украинцев. В ее поддержку, в том числе, выступала дочь первого мэра Санкт-Петербурга и работодателя Владимира Путина Анатолия Собчака, кандидат в президенты России в 2018 году Ксения Собчак.
«Россия должна проиграть эту войну как можно скорее», – заявила Марина Овсянникова в конце мая на церемонии награждения премией имени Вацлава Гавела. Бывшая сотрудница «Первого канала» назвала Путина военным преступником и сообщила, что отдаст премию украинским беженцам.