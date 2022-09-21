Сын премьера РФ Михаила Мишустина Алексей Мишустин и сын пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Николай Песков отказались идти воевать в Украину, когда им позвонили сторонники оппозиционера Алексея Навального под видом сотрудников военного комиссариата.
«Желания воевать пока не возникало». Сын премьера России и сын пресс-секретаря Путина отказываются идти на фронт, несмотря на мобилизацию
Ведущие YouTube-канала «Популярная политика» в прямом эфире в день объявления в России военной мобилизации созвонились с детьми высокопоставленных чиновников.
Первым на звонок ведущего эфира, который представился сотрудником военкоммата, ответил сын главы российского правительства. Алексею Мишустину сообщили, что его ждут в военкоммате в 10 утра в четверг 22 сентября.
«Если честно, желания воевать пока не возникало, - ответил ведущим YouTube-канала сын премьер-министра России, попросив его пока не записывать в списки тех, кто уже готов отправиться на фронт. – Пока не надо, я пока занимаюсь своим образованием. Я закончил МГТУ имени Баумана, бакалавриат. Сейчас пошел в Высшую школу экономики. Я в бауманке закончил военную кафедру. То есть по правильному у вас на меня должен быть военник».
Ведущий эфира он же «военком Мартынов» настаивал, что Мишустин младший должен прибыть в военкоммат в условиях мобилизации.
«Я обязан явиться по закону? Тогда я в 10 утра завтра приду [в военкомат]», - грустно ответил Алексей Мишустин.
После этого ведущие дозвонились до сына пресс-секретаря Владимира Путина Дмитряи Пескова Николая.
«В 10 утра, естественно я завтра не приеду [в военкоммат]. Вы должны понимать, если я господин Песков, насколько это неправильно, чтобы я там находился. Короче! Я буду решать это на другом уровне. Мне надо понимать, что и как правильно сделать… Мне надо понять, что вообще происходит, какие у меня есть права», - ответил Песков младший.
На уточнения причин угроза Николай Песков поспешил объясниться.
«Я не угрожаю. Я с вами на одной стороне. Мне просто надо посоветоваться перед тем, как к вам приезжать. Чтобы вы меня завтра в 10 утра забрали, поверьте это ни вам ни мне не нужно. Если придется защищать Родину, у меня проблем с этим нету. Мне надо понимать целесообразность моего там появления. Я говорю вам об определенных политических нюансах. Объяснить не могу. Но если придется защищать Родину, я буду с вами, не переживайте», - сказал Николай Песков.
На уточняющий вопрос о том, согласен ли Николай Песков пойти добровольцем на фронт, сын пресс-секретаря Владимира Путина ответил: «Нет, мне такую галочку ставить не надо. Я готов пойти не по вашей просьбе. Это как мне скажут, так я и поступлю. Если Владимир Владимирович скажет мне, что мне надо туда идти, я туда пойду».
На реплику о том, что Владимир Путин не может давать указания каждому рядовому, Песков младший заметил, что он не рядовой.
Утром 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию мужчин в армию из-за войны в Украине. По планам Минобороны РФ в войска отправят 300 000 мужчин. После этих новостей в России были раскуплены все билеты на самолеты за границу на несколько дней вперед.
Накануне власти РФ внесли в Уголовный кодекс поправки, которые позволят привлекать к ответственности граждан, уклоняющихся от мобилизации.