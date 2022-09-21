«Желания воевать пока не возникало». Сын премьера России и сын пресс-секретаря Путина отказываются идти на фронт, несмотря на мобилизацию

«Я не угрожаю. Я с вами на одной стороне. Мне просто надо посоветоваться перед тем, как к вам приезжать. Чтобы вы меня завтра в 10 утра забрали, поверьте это ни вам ни мне не нужно. Если придется защищать Родину, у меня проблем с этим нету. Мне надо понимать целесообразность моего там появления. Я говорю вам об определенных политических нюансах. Объяснить не могу. Но если придется защищать Родину, я буду с вами, не переживайте», - сказал Николай Песков.