Яна Тоом: местные граждане РФ не имеют никакого отношения к российской армии

«Видимо, должна успокоить тех, кто искренне верит, что граждан РФ, проживающих в Эстонии, можно каким-то образом мобилизовать в российскую армию. Нет, нельзя. Такого никогда не было», – подчеркнула Тоом.

По словам Тоом, чтобы отправиться служить, нужно состоять на учете, но в Эстонии этого не делают. «Поэтому местные граждане РФ не имеют никакого отношения к российской армии и не имеют шансов "получить повестку", как писал утром Postimees», – добавила она.

Утром Postimees спросил вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Комуссаара, что будет ждать граждан России, проживающих в Эстонии, если они получат повестку? Коммусаар ответил, что если местные российские граждане действительно захотят отправиться на фронт, Эстония им препятствовать не будет.

«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал Коммусаар.