Депутат Европарламента, член Центристской партии Яна Тоом в связи с объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ написала в соцсетях, что российских граждан, проживающих в Эстонии, не мобилизуют в российскую армию.
Яна Тоом: местные граждане РФ не имеют никакого отношения к российской армии
«Видимо, должна успокоить тех, кто искренне верит, что граждан РФ, проживающих в Эстонии, можно каким-то образом мобилизовать в российскую армию. Нет, нельзя. Такого никогда не было», – подчеркнула Тоом.
По словам Тоом, чтобы отправиться служить, нужно состоять на учете, но в Эстонии этого не делают. «Поэтому местные граждане РФ не имеют никакого отношения к российской армии и не имеют шансов "получить повестку", как писал утром Postimees», – добавила она.
Утром Postimees спросил вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Комуссаара, что будет ждать граждан России, проживающих в Эстонии, если они получат повестку? Коммусаар ответил, что если местные российские граждане действительно захотят отправиться на фронт, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал Коммусаар.
Министерство внутренних дел напомнило сегодня вечером в соцсетях, что если гражданин России с видом на жительство в Эстонии решит участвовать в военных действиях против Украины, это наказуемо по эстонскому законодательству. Вид на жительство может быть аннулирован. Министерство также напоминает всем гражданам России, получившим призыв к мобилизации, сообщать об этом по государственному инфотелефону 1247, во избежание правовых последствий в Эстонии.