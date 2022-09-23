СМИ: 1,2 миллиона россиян власти намерены отправить в армию в рамках мобилизации

В рамках так называемой «частичной мобилизации» в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. Об этом 23 сентября со ссылкой на свои источники в российском правительстве сообщает издание «Медуза».

Минимальный план по отправке в войска составлен для обеих столиц. В Москве планируют призвать 16 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге всего 3,2 тысячи, сообщили изданию источники в региональных правительствах.

Новость пришла на волне сообщений из российских регионов, где в провинции в армию отправляют буквально всех, до кого могут дотянуться сотрудники полиции и военокматов.

«Собеседник, близкий к одному из федеральных министерств, отметил, что из областных центров «рекомендовали набирать по минимуму». Он добавил: «Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]», - объясняется в публикации разница мобилизационного подхода в столицах и отдаленных районах.

В день объявления Путиным мобилизации, которая несмотря на формулировки президентского указа была названа «частичной», министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призвать в армию собираются 300 000 резервистов.

22 сентября СМИ сообщили, что засекреченные положения путинского указа говорят о возможности призыва 1 миллиона человек. Кремль эту информацию официально опроверг, точно так же, как и сообщение «Медузы» про 1,2 миллиона призывников.

Публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках мобилизации, - такая же ложь, как и вчерашние сообщения про миллион призывников, заявил пропагандистским СМИ РФ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, являются ли новые данные также ложными, официальный оратор Кремля заявил: «Да. Тем более».

21 сентября сторонники Алексея Навального смогли дозвониться до сына Пескова и под видом военного комиссара пригласить в военкомат в рамках мобилизации.

«Вы должны понимать, если я - господин Песков, насколько это неправильно, чтобы я там находился. Короче! Я буду решать это на другом уровне, - ответил Николай Песков на вопрос о готовности отправиться на фронт. - Если Владимир Владимирович скажет мне, что мне надо туда идти, я туда пойду».