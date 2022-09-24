В Таллинне на пешеходных переходах сбили двух детей

В пятницу, 23 сентября, в 13:14 в Таллинне у дома на Пярнуском шоссе, 48 произошло ДТП: 64-летняя женщина на автомобиле Volvo V70 сбила переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в столице у дома на улице Тонди, 51 вечером, в 19:01, когда 25-летний мужчина на автомобиле Saab 9-3 сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.