По данным Департамента полиции и погранохраны, в Таллинне за прошедшие сутки в результате ДТП на пешеходных переходах пострадали два ребенка.
В Таллинне на пешеходных переходах сбили двух детей
В Таллинне на пешеходных переходах сбили двух детей
В пятницу, 23 сентября, в 13:14 в Таллинне у дома на Пярнуском шоссе, 48 произошло ДТП: 64-летняя женщина на автомобиле Volvo V70 сбила переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнюю девочку. Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в столице у дома на улице Тонди, 51 вечером, в 19:01, когда 25-летний мужчина на автомобиле Saab 9-3 сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь тяжелых ДТП, в которых пострадали шесть человек и один погиб.
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