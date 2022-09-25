Фото и видео ⟩ В Риге прошел пикет «Русский голос против аннексии и геноцида»

Поводом для пикета стали сообщения о том, что на оккупированных украинских территориях пройдут «референдумы» об их присоединении к России, мобилизация жителей РФ и кадры последствий военных преступлений, которые совершает российская армия против населения Украины.

Организаторы пикета выступали против аннексии территорий Украины и заявляли, что страна должна вернуться к границам до оккупации Крыма в 2014 году.

Кроме того, они осудили военные преступления на территории Украины: массовые убийства и депортацию мирного населения, пытки, преследование людей из-за их национальной идентичности, насилие над военнопленными, незаконное изъятие и перемещение детей.

Организаторы выступали и против мобилизации жителей России. Они требовали прекращения военных действий а также суда над «военными преступниками», включая и действующего президента России Владимира Путина.