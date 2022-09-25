Проверяют содержимое холодильника: мошенники обманывают людей по новой схеме?

Информация о такой инспекции продовольственных запасов дошла до советника по социальным вопросам волости Саарде Марины Райд в четверг. Инцидент произошел в Килинги-Нымме. Человека, запасы еды которого якобы приходили проверять, посещает сиделка, которая и проинформировала волость о произошедшем.

Волость не нанимала ни одного человека, который должен проверять холодильник или есть ли продукты», – подчеркнула советница по социальным вопросам. Хотя это был первый случай, о котором стало известно сотрудникам волостной управы, Райд сообщила об инциденте в полицию. При этом советница по социальным вопросам не исключает, что таких случаев может быть больше.