Мобилизация ⟩ «Паника соизмерима со взрывами домов в 1999 году»

Эксперт объяснил, чем в российских регионах различается протест против мобилизации, в чем смысл отлавливания мужчин в армию РФ, и какие настроения происходящее вызывает у жителей российских столиц.

Независимый политолог из Москвы Михаил Виноградов сравнивает панику после мобилизации в армию с настроениями в Москве в 1999 году после того стали взрываться дома. Фото: Из личного архива

– Как объяснить разницу в рвении регионов по мобилизации? Почему «щадят» столицы (по данным СМИ, из официальных 300 000 мобилизуемых резервистов, в Москве и Санкт-Петербурге суммарно планируют призвать 20 000 человек – прим.ред.)?

– Сюрпризом было скорее то, что в столицах в принципе проводится мобилизация. Всегда считалось, что есть стремление не политизировать столицы. Это было видно и в последние годы, когда уровень пропаганды действий российских войск был в Москве минимальным.





– Почему в отдельных регионах протесты все же вспыхнули, а в других – тотальная тишина?

– Ситуация новая и стихийная, в этом нет глубокой закономерности. Сегодня риски коснулись ключевых лояльных категорий – женщин, жителей сел, малых городов, и проживающих в национальных республиках. Женщины максимально активны именно в республиках (Дагестан, Якутия и др.), а в малых населенных пунктах между протестом и бунтом зыбкая грань – отсюда применение насилия, поджоги военкоматов, расстрел военкома в Усть-Илимске.

ОМОН задерживает демонстранта во время акции протеста против мобилизации в Москве, Россия, среда, 21 сентября 2022 года. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

– Стоят ли цели, которых стремится добиться власть с помощью мобилизации, тех рисков, которые несет и само решение, и то, как оно реализуется?