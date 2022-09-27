Независимый российский политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов находится в России и видит происходящее в стране после объявленной Путиным мобилизации. Он сумел ответить на несколько вопросов Rus.Postimees.
Мобилизация ⟩ «Паника соизмерима со взрывами домов в 1999 году»
Эксперт объяснил, чем в российских регионах различается протест против мобилизации, в чем смысл отлавливания мужчин в армию РФ, и какие настроения происходящее вызывает у жителей российских столиц.
– Как объяснить разницу в рвении регионов по мобилизации? Почему «щадят» столицы (по данным СМИ, из официальных 300 000 мобилизуемых резервистов, в Москве и Санкт-Петербурге суммарно планируют призвать 20 000 человек – прим.ред.)?
– Сюрпризом было скорее то, что в столицах в принципе проводится мобилизация. Всегда считалось, что есть стремление не политизировать столицы. Это было видно и в последние годы, когда уровень пропаганды действий российских войск был в Москве минимальным.
– Почему в отдельных регионах протесты все же вспыхнули, а в других – тотальная тишина?
– Ситуация новая и стихийная, в этом нет глубокой закономерности. Сегодня риски коснулись ключевых лояльных категорий – женщин, жителей сел, малых городов, и проживающих в национальных республиках. Женщины максимально активны именно в республиках (Дагестан, Якутия и др.), а в малых населенных пунктах между протестом и бунтом зыбкая грань – отсюда применение насилия, поджоги военкоматов, расстрел военкома в Усть-Илимске.
– Стоят ли цели, которых стремится добиться власть с помощью мобилизации, тех рисков, которые несет и само решение, и то, как оно реализуется?
– Зависит от того, каковы цели – добиться военных результатов, или показать повышение ставок и нагнетание динамики с призраком ядерного оружия. Пока мобилизация вызвала не солидарность элит, а стремление перевести стрелки на кого-то другого – отсюда и заявления губернаторов-спикеров с критикой военкомов, и та же риторика со стороны пропагандистов.
– Можно признать, что мобилизация стала сюрпризом в том числе для самих военных? Степень неразберихи как бы намекает нам на это.
– Да.
– Насколько, на ваш взгляд, могут быть успешны перемены в пропаганде, где изначально речь шла о защите Донбасса от нацистов, а теперь идет речь про спасение отечества от всего Запада, в том числе с применением ядерного оружия?
– Что считать успехом? Если недопущение бунтов, то их может и не быть – неясно, во что перерастет нынешняя тревожность, и может ли она во что-то перерасти, не сменившись подавленностью и беспомощностью. Но приступ паники, соизмеримый с временем взрывов домов в Москве в 1999 году, пропаганда не пресекла.
26 сентября в результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 15 человек, 11 погибших – это дети. Нападение совершил 34-летний выпускник школы Артем Казанцев, он совершил самоубийство.
Более подробно и детально говорить о последствиях первой недели путинской мобилизации Михаил Виноградов отказался, потому что «все меняется каждые 12 часов».
Rus.Postimees следит за развитием событий после объявления о мобилизации в РФ в специальном блоге.