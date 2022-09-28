Райдма: решение не пускать в страну бегущих от войны россиян не подлежит пересмотру

– То есть, сейчас ожидания таковы, что граница с обеих сторон окажется на замке?
– Всё к этому движется. Однако, вряд ли она будет полностью на замке, поскольку определенным категориям граждан ее разрешено пересекать. Закрытие коснется прежде всего тех молодых людей, которые пытаются избежать мобилизации.
– Не начнут ли отчаявшиеся люди пытаться пересечь границу без визы? Если, например, в России будет объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение…
– Такой сценарий мы тоже прорабатываем. Полагаю, что активность российских силовых структур в приграничной зоне, заинтересованных в предотвращении такой волны, не позволит ему осуществиться.
– В чем смысл усиления контроля на эстонско-финской границе?
– В порту восстановлен временный контроль, чтобы россияне с шенгенскими туристическими визами не смогли попасть в Эстонию.
– Что же Эстония собирается предпринимать в случае усиления давления на границу? Какова стратегия?
– Первый пункт стратегии – не пропустить через границу штурмующих ее людей, удержав их на другой стороне. Далее уже возможны разные варианты. Конечно, у каждого остается право просить о политическом убежище, ходатайствовать о статусе беженца и т.д.
Напомню также, что Эстония продолжает выдавать шенгенские визы по гуманитарным причинам. К сожалению, намерение уклониться от мобилизации не входит в число таких принципов.
– Перечислите гуманитарные основания для получения визы…
– Это все, что относится к политическим беженцам: угроза жизни вследствие выражения политических взглядов или совершения определенных действий; семейные причины и т.д.