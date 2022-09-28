Райдма: решение не пускать в страну бегущих от войны россиян не подлежит пересмотру

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу от Партии реформ, член комиссии по гособороне Мати Райдма.

Выдержки из беседы:

– Усилилось ли миграционное давление на нашу границу после объявления в России частичной мобилизации?

– Я бы сказал, что давление усилилось потенциально. На данный момент резких изменений мы не наблюдаем. Граница надежно защищена, у нас есть план действий на случай миграционных кризисов. Кроме того, теперь можно опираться на опыт противостояния миграционному давлению на литовско-белорусской границе, где мы впервые столкнулись с гибридными способами ведения войны. После этого все планы были пересмотрены, прошла переподготовка.

Однако, в прошлый раз госслужбы выталкивали мигрантов на границу, сейчас же ситуация на эстонской границе иная. Думаю, что Россия сделает все для того, чтобы избежать подобного давления, ей самой нужны эти люди.

– Тем не менее, стоит учитывать, что Грузия, Казахстан и Финляндия, через которые идут основные потоки россиян, ограничивают въезд. Возможно ли увеличение числа прибывающих на эстонскую границу?