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Райдма: решение не пускать в страну бегущих от войны россиян не подлежит пересмотру

Уклонисты – не военные беженцы
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Райдма: решение не пускать в страну бегущих от войны россиян не подлежит пересмотру
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  • Государству сложно выдержать усиление напряжения по части беженцев
  • Дело движется к закрытию границы с обеих сторон
  • Сценарий штурма границы прорабатывается

Что предпримет Эстония в случае усиления давления на границу? Какова стратегия? Подлежит ли пересмотру решение не пускать в страну бегущих от войны россиян?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу от Партии реформ, член комиссии по гособороне Мати Райдма.

Выдержки из беседы:

– Усилилось ли миграционное давление на нашу границу после объявления в России частичной мобилизации?

– Я бы сказал, что давление усилилось потенциально. На данный момент резких изменений мы не наблюдаем. Граница надежно защищена, у нас есть план действий на случай миграционных кризисов. Кроме того, теперь можно опираться на опыт противостояния миграционному давлению на литовско-белорусской границе, где мы впервые столкнулись с гибридными способами ведения войны. После этого все планы были пересмотрены, прошла переподготовка.

Однако, в прошлый раз госслужбы выталкивали мигрантов на границу, сейчас же ситуация на эстонской границе иная. Думаю, что Россия сделает все для того, чтобы избежать подобного давления, ей самой нужны эти люди.

– Тем не менее, стоит учитывать, что Грузия, Казахстан и Финляндия, через которые идут основные потоки россиян, ограничивают въезд. Возможно ли увеличение числа прибывающих на эстонскую границу?

– Произойти может все, что угодно, но важным сдерживающим моментом было решение нашего правительства о запрете на въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими туристическими визами. Ходят слухи, что Россия закроет границу на своих пропускных пунктах и активизирует действия в погранзоне в радиусе 10 км, тем самым снизив миграционное давление. Эстония будет реагировать по ситуации.

– То есть, сейчас ожидания таковы, что граница с обеих сторон окажется на замке?

– Всё к этому движется. Однако, вряд ли она будет полностью на замке, поскольку определенным категориям граждан ее разрешено пересекать. Закрытие коснется прежде всего тех молодых людей, которые пытаются избежать мобилизации.

– Не начнут ли отчаявшиеся люди пытаться пересечь границу без визы? Если, например, в России будет объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение…

– Такой сценарий мы тоже прорабатываем. Полагаю, что активность российских силовых структур в приграничной зоне, заинтересованных в предотвращении такой волны, не позволит ему осуществиться.

– В чем смысл усиления контроля на эстонско-финской границе?

– В порту восстановлен временный контроль, чтобы россияне с шенгенскими туристическими визами не смогли попасть в Эстонию.

– Что же Эстония собирается предпринимать в случае усиления давления на границу? Какова стратегия?

– Первый пункт стратегии – не пропустить через границу штурмующих ее людей, удержав их на другой стороне. Далее уже возможны разные варианты. Конечно, у каждого остается право просить о политическом убежище, ходатайствовать о статусе беженца и т.д.

Напомню также, что Эстония продолжает выдавать шенгенские визы по гуманитарным причинам. К сожалению, намерение уклониться от мобилизации не входит в число таких принципов.

– Перечислите гуманитарные основания для получения визы…

– Это все, что относится к политическим беженцам: угроза жизни вследствие выражения политических взглядов или совершения определенных действий; семейные причины и т.д.

– Бегущие от войны, армии, путинского режима люди под эти критерии не попадают?

– Бегущие от войны – это военные беженцы. Люди, уклоняющиеся от мобилизации, не входят в список тех, кто подходит под гуманитарные критерии.

– Решение Эстонии не пускать в страну бегущих от войны россиян не подлежит пересмотру? Напомню, что в коалиции есть несогласные с таким подходом, в частности, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» Михаил Лотман, заявивший в нашей студии следующее: «По-моему, это неправильно. Бегущие от войны – по разным причинам, в том числе из страха быть убитыми, а не из страха стать убийцей, – все равно ослабляют путинский режим».

– На сегодня решение пересмотру не подлежит. Нужно понимать, что в Эстонии уже сейчас наблюдается экстраординарное напряжение в отношении беженцев из Украины, и государству будет сложно выдержать усиление такого напряжения.

– Что изменится от создания проблем тем людям, которые бегут от Путина? У них ведь и без того уже очень много проблем...

– Нужно тогда задуматься над тем, что происходит в Украине и проникнуться проблемами этого народа. Тогда станет понятно, что баланс сейчас выстроен неправильно. Россия должна сама решать все свои большие проблемы.

Подробнее в повторе!

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Студия Postimees: каков план Б на случай усиления миграционного давления? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker

  • Усилилось ли миграционное давление на эстонскую границу после объявления в России частичной мобилизации?
  • Каковы прогнозы? Возможно ли увеличение числа прибывающих?
  • Готов ли план на такой случай? В чем его суть?
  • Эстония объявила мобилизационные учения и расширяет призыв. Чем обусловлен этот шаг? 
  • В чем смысл усиления контроля на эстонско-финской границе? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker  

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