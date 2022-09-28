«Идем давать п**** хохлам». Какие аргументы у тех, кто рад быть мобилизованным в РФ

«Пришла мне повестка. В три часа в военкомат меня вызывают. Ну и поедем мы, отстаивать интересы. Думаю, у нашей страны уже назад пути нету (улыбается). Замутил он [Путин] такую мутку, вообще просто…», – говорит в камеру собственного смартфона крупный лысый мужчина из Москвы, которому на вид уже за 40 лет. Он объясняет свое согласие ехать на войну так: «Не очень бы хотелось вернуться в 90-е годы. Бегать не собираюсь. Вызвали, поеду. Вот, постригся. Помнится мне, как все бегали и кричали – лишь бы не было войны. Ждем пятничное выступление, думаю, он [Путин] будет просить принять эти области, которые проголосовали, в состав РФ. Со всеми последующими из этого последствиями. Не думаю, что многие из вас смогут отсидеться где-то. Если, конечно, вы не свалите из России. Хотя, если сваливаете, наверное, сразу отказывайтесь от гражданства, чтобы не возвращаться. Убегая от проблемы, вы проблему не решаете. Их надо решать было на месте. Убегать сейчас уже поздно. Всем удачи».