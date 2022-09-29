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Столкновение поезда и микроавтобуса: в больнице скончался 39-летний пограничник

rus.postimees.ee
Столкновение поезда и микроавтобуса: в больнице скончался 39-летний пограничник
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Департамент полиции и погранохраны начал утро с минуты молчания.
Департамент полиции и погранохраны начал утро с минуты молчания. Фото: Lõuna prefektuur

Во вторник до полудня в волости Сетомаа в Вырумаа произошло тяжелое ДТП, когда на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и микроавтобус службы быстрого реагирования пограничной охраны. Несмотря на усилия врачей, вчера скончался пострадавший в аварии пограничник, 39-летний мужчина.

Лыунаский префект Валло Коппель сказал, что терять коллегу крайне грустно и болезненно: «Это невосполнимая утрата для близких и всей полицейской семьи. Мои искренние соболезнования всем родным и друзьям Алара, а также коллегам, которые вместе с ним служили Эстонии на протяжении многих лет».

Лыунаская префектура начала сегодняшнее утро с минуты молчания. По всей Эстонии к полицейским машинам были привязаны траурные ленты, а флаги на полицейских участках и кордонах были приспущены в память о коллеге.

«Это очень трагично, что Эстония потеряла замечательного сотрудника службы быстрого реагирования пограничной охраны и что еще болезненнее — семью покинул отец, спутник жизни, брат и сын», - написал в социальных сетях также президент Алар Карис, выразив соболезнования близким умершего.

«Я желаю стойкости также товарищам Алара, которые тоже пострадали в том ДТП», - добавил глава государства.

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