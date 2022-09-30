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На границе России с Эстонией образовалась длинная очередь

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rus.postimees.ee
На границе России с Эстонией образовалась длинная очередь
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Очередь на МАПП Куничина Гора.
Очередь на МАПП Куничина Гора. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщает телеграм-канал «Псковская реальность», на пункте перехода «Куничина гора» образовалась длинная очередь. Предположительно, это украинцы. 

Жители Печор в группе во «Вконтакте» также сообщают о очередях на границе. 

 

Глава юго-восточной границы Петер Маран объяснил, что очереди образовались по двум причинам: во-первых, люди опасаются последствий российской мобилизации. Во-вторых, в соседних странах удлинились очереди на погранпереходах и военные беженцы пытаются найти более оперативные способы покинуть Россию. 

«Пограничный контроль на российской стороне занимает много времени, из-за чего там выстраивается очередь. По словам людей, которые пересекали границу, время ожидания на российской стороне иногда достигало двух дней, и в основном они ждали своей очереди без еды, питья, и мерзли на улице», – сказал Маран.

По словам Марана, после пересечения границы эстонская сторона предлагает беженцам помощь – дает теплое питье, еду, а также место для ночлега.

«Люди, собравшиеся у границы – это украинские военные беженцы. Только минувшей ночью через погранпереход Койдула в Эстонию прибыли 244 гражданина Украины, львиная доля которых использовала страну в качестве транзита. Эстонию покинули 76 граждан Украины. За последнюю неделю значительно увеличилось количество граждан Украины, прибывающих в Эстонию из России. В среднем речь идет о 550 въездах в день на восточной границе за последнюю неделю, большинство из них – транзитом», – добавил Маран. 

Rus.Postimees связался с жителем Печор, который лично знает представителей местных властей и владеет информацией о происходящем.

«Очереди там уже несколько дней. Мой товарищ, который работает дворником на границе, взял две украинские семьи с детьми из очереди к себе домой. Люди там стоят сутками. Очередь почти не двигается. Вчера вечером там было примерно 200 машин. За ночь прошло всего 5-10 машин. Люди, с которыми говорили в очереди вчера, продвинулись к утру всего на 50 метров. На Шумилкино (погранпереход на трассе Рига - Санкт-Петербург – прим.ред.) ситуация еще хуже», - рассказал наш источник в Печорах.

Читайте подробные комментарии нашего источника.

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