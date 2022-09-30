На границе России с Эстонией образовалась длинная очередь

Жители Печор в группе во «Вконтакте» также сообщают о очередях на границе.

Глава юго-восточной границы Петер Маран объяснил, что очереди образовались по двум причинам: во-первых, люди опасаются последствий российской мобилизации. Во-вторых, в соседних странах удлинились очереди на погранпереходах и военные беженцы пытаются найти более оперативные способы покинуть Россию.

«Пограничный контроль на российской стороне занимает много времени, из-за чего там выстраивается очередь. По словам людей, которые пересекали границу, время ожидания на российской стороне иногда достигало двух дней, и в основном они ждали своей очереди без еды, питья, и мерзли на улице», – сказал Маран.

По словам Марана, после пересечения границы эстонская сторона предлагает беженцам помощь – дает теплое питье, еду, а также место для ночлега.

«Люди, собравшиеся у границы – это украинские военные беженцы. Только минувшей ночью через погранпереход Койдула в Эстонию прибыли 244 гражданина Украины, львиная доля которых использовала страну в качестве транзита. Эстонию покинули 76 граждан Украины. За последнюю неделю значительно увеличилось количество граждан Украины, прибывающих в Эстонию из России. В среднем речь идет о 550 въездах в день на восточной границе за последнюю неделю, большинство из них – транзитом», – добавил Маран.