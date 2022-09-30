«Люди боятся: станут гражданами РФ и будут мобилизованы в армию»

Утром в пятницу стало известно о длинных очередях перед российскими КПП на границе с Эстонией. В соцсетях сообщается, что покинуть РФ стремятся люди с украинскими паспортами.

Нам удалось связаться с жителем города Печоры, город находится прямо на границе, откуда можно въехать в Эстонию через погранпереход Куничина Гора.

Мужчина, который пожелал остаться неназванным, уточнил, что он лично знаком с руководителями Печорского района и другими представителями местной администрации, которые разговаривали с людьми, стоящими в очереди перед КПП.

«Очереди там уже несколько дней. Мой товарищ, который работает дворником на границе, взял две украинские семьи с детьми из очереди к себе домой. Люди там стоят сутками. Очередь почти не двигается. Вчера вечером там было примерно 200 машин. За ночь прошло всего 5-10 машин. Люди, с которыми мы говорили в очереди вчера, продвинулись к утру всего на 50 метров. На Шумилкино (погранпереход на трассе Рига – Санкт-Петербург – прим. ред.) ситуация еще хуже», – рассказал наш источник в Печорах.

По его словам, многие приехали на границу на автобусах с украинскими номерами, но еще больше людей приехало на машинах.

«Бывший глава района ходил вчера по очереди, общался с земляками. Он сам этнический украинец. По его мнению, людям помогать незачем. Все обеспечены. Живут в машинах», – уточняет местный житель.