Rus.Postimees узнал о причинах внезапных очередей из украинцев на границе РФ и Эстонии. Люди бегут от решений Путина о включении оккупированных территорий в состав России.
«Люди боятся: станут гражданами РФ и будут мобилизованы в армию»
Утром в пятницу стало известно о длинных очередях перед российскими КПП на границе с Эстонией. В соцсетях сообщается, что покинуть РФ стремятся люди с украинскими паспортами.
Нам удалось связаться с жителем города Печоры, город находится прямо на границе, откуда можно въехать в Эстонию через погранпереход Куничина Гора.
Мужчина, который пожелал остаться неназванным, уточнил, что он лично знаком с руководителями Печорского района и другими представителями местной администрации, которые разговаривали с людьми, стоящими в очереди перед КПП.
«Очереди там уже несколько дней. Мой товарищ, который работает дворником на границе, взял две украинские семьи с детьми из очереди к себе домой. Люди там стоят сутками. Очередь почти не двигается. Вчера вечером там было примерно 200 машин. За ночь прошло всего 5-10 машин. Люди, с которыми мы говорили в очереди вчера, продвинулись к утру всего на 50 метров. На Шумилкино (погранпереход на трассе Рига – Санкт-Петербург – прим. ред.) ситуация еще хуже», – рассказал наш источник в Печорах.
По его словам, многие приехали на границу на автобусах с украинскими номерами, но еще больше людей приехало на машинах.
«Бывший глава района ходил вчера по очереди, общался с земляками. Он сам этнический украинец. По его мнению, людям помогать незачем. Все обеспечены. Живут в машинах», – уточняет местный житель.
Говоря о причинах внезапного желания выехать из РФ спустя семь месяцев после начала войны, наш собеседник пояснил, что это паника.
«Паника. Люди ждут, что Путин объявит присоединение [оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей] к России. Люди боятся, что они сразу станут гражданами и потеряют право на выезд. Кроме того, могут быть мобилизованы в российскую армию», – рассказал житель Печор.
В очереди на выезд есть и женщины, и мужчины, и дети, в том числе грудные.
Аналогичные проблемы наблюдаются и на других погранпереходах.
«Сегодня проходил границу с украинским паспортом. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Всех украинцев, на выезд ли, на въезд ли, СТАВЯТ В ОДНУ ОЧЕРЕДЬ!! Сидеть от 10 часов до пары суток. Настоятельно рекомендую сейчас воздержаться от поездки! Отмечу – погранцы очень доброжелательны», – написал накануне вечером пользователь паблика «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» в соцсети VK.
С начала полномасштабного военного вторжения ВС РФ в Украину многие жители оккупированных территорий оказались в России. Весной значительная их часть выехала в ЕС через Ленинградскую и Псковскую области. Летом поток украинцев, которые стремились покинуть территорию РФ, значительно уменьшился. Российские правозащитники стали фиксировать отказы украинцам во въезде со стороны пограничников Эстонии.
21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, в рамках которой в армию отправляют буквально каждого, до кого могут добраться представители военкоматов и полиции и кто расписывается в получении повестки.
В 15:00 30 сентября Кремль анонсировал церемонию включения в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Сегодня утром Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей Украины.
Ранее СМИ сообщили, что украинцам в Херсоне и Запорожье велели готовиться воевать на стороне России.
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