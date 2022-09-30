С нового года вырастет минимальная зарплата

Об этом оба союза сообщили BNS, отметив, что работодатели и профсоюзы при этом предлагают отвязать ставку минимальной заработной платы от налогов или сборов, таких как плата за место в детском саду или зарплата руководителей местных самоуправлений.

Председатель Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель заявил после подписания, что установленная на следующий год ставка минимальной заработной платы призвана смягчить влияние роста цен на энергоносители на доходы населения.

«Хотя от ставки минимальной зарплаты одна за другой были отвязаны ставки штрафов и алиментов на содержание ребенка, все же остается привязка ставки к дотациям и пособиям. Например, во многих самоуправлениях плата за место в детском саду все еще увязана со ставкой минимальной заработной платы. Поэтому я призываю законодателей и местные самоуправления найти свою собственную, более справедливую систему, чтобы не обременять кошельки населения», – сказал Тоомель.

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас выразил надежду, что в новом году инфляция снизится, а положение компаний улучшится. «Только жизнеспособный бизнес способен предложить работникам прибавку к зарплате», – подчеркнул он. «Мы также ожидаем, что государство будет более активно бороться с налоговыми лазейками и мошенничеством, что увеличит налоговые поступления и обеспечит равную конкуренцию на рынке», – добавил Аас.