Кремль включает в аннексированную Херсонскую область часть Николаевской области

Представляя федеральный конституционный закон о включении в состав РФ четырех территорий Украины, полпред Путина в Госдуме Павел Крашенинников заявил, что Запорожье присоединяют к РФ в административных границах, которые существовали на день принятия, а Херсонскую область Москва аннексирует с частью другого региона Украины – Николаевской области.

«Пределы территорий Запорожской области определяются административными границами территории Запорожской области, существующими на день принятия области в РФ. Что касается Херсонской области, то ее границы определяются административными границами области, в которые, в соответствии с указами военно-гражданской администрации Херсонской области от 20 сентября, были включены Александровский и Снегиревский муниципальные округа, а также Снегиревский район Николаевской области», – заявил Крашенинников с трибуны Госдумы.

Полпред Путина в нижней палате Федерального собрания РФ уточнил, что, применительно к Донецкой и Луганской «народным республикам», их границы будут определять «в соответствии с Конституциями ДНР и ЛНР на день принятия субъектов в состав РФ».

Ранее в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, где проходят новые границы России.

«Херсон и Запорожье – по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей. Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях», – заявил официальный представитель Путина 3 октября.