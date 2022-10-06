Историк и политолог Тоомас Алаталу размышляет о том, как Владимир Путин, хозяин Кремля, мог бы сложить должностные полномочия.
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ТООМАС АЛАТАЛУ ⟩ «Уйдут» ли Путина, как Хрущева!?
«Уйдут» ли Путина, как Хрущева!?
Надеюсь, найдутся те, кто читал мой анализ «Путин уйдет, как Мао Цзэдун» (Pm, 22 мая 2022 г.), где я утверждал, что ближайшее окружение, т.е. верхушка силовых структур, будет удерживать Путина на посту до самого конца, т.е. до смерти, как это случилось с великим кормчим Китая. В тот момент инициатива на фронте была на стороне российских войск, стороны вели переговоры, Путин только что принял в Кремле пятерых соруководителей объединенной военной организации, и можно было оптимистично надеяться на лучшее, то есть на движение к миру.
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