ТООМАС АЛАТАЛУ ⟩ «Уйдут» ли Путина, как Хрущева!?

Надеюсь, найдутся те, кто читал мой анализ «Путин уйдет, как Мао Цзэдун» ( Pm, 22 мая 2022 г. ), где я утверждал, что ближайшее окружение, т.е. верхушка силовых структур, будет удерживать Путина на посту до самого конца, т.е. до смерти, как это случилось с великим кормчим Китая. В тот момент инициатива на фронте была на стороне российских войск, стороны вели переговоры, Путин только что принял в Кремле пятерых соруководителей объединенной военной организации, и можно было оптимистично надеяться на лучшее, то есть на движение к миру.

Однако на фронте последовала перемена, более того, украинское контрнаступление разоблачило военные преступления русских, что окончательно повлияло на отношение демократического мира к этой войне, и столкнувшемся с неприятностями Путину пришлось объявить частичную всеобщую мобилизацию. Это сообщение было настолько меняющим ситуацию, что лишь немногие заметили визит Путина в Новгород после этого решения (21 сентября), где он выступил с речью по случаю 1160-летия российской государственности. Само собой, программной, и можно лишь воображать, чего бы он только не наговорил, будь он в тот момент победоносным.