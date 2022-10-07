Норвежский нобелевский комитет решил присудить премию мира за защиту прав человека в своих странах российскому «Мемориалу» (внесен российским Минюстом в реестр НКО-иноагентов и формально ликвидирован), украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому.
Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному властями РФ «Мемориалу»
Все три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих странах для мира и демократии, сообщает нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU
«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», – говорится в сообщении комитета.
В комитете напомнили, что «Мемориал» был создан в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства и среди основателей организации были нобелевский лауреат Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В пресс-релизе также упоминается сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова, которую убили за ее правозащитную деятельность, по оценке нобелевского комитета. Также в релизе упоминаются решения российских судов о ликвидации «Мемориала».
Тем не менее, команда «Мемориала» продолжает работать над различными проектами, расследуя государственные преступления. Параллельно с этим российская власть возбуждает против огранизации все новые и новые дела. Сегодня в Москве проходит очередной суд. Российская Генпрокуратура требует признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от Международного Мемориала к НИПЦ Мемориал. Кроме того, Генпрокуратура открыто требует «обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ». В «Мемориале» оценивают это как рейдерскую и политическую попытку захвата помещения в пользу государства.
ОБНОВЛЕНИЕ: Глава общества «Мемориал» Ян Рачинский в интервью Rus.Postimees, который первым дозвонился до руководителя организации, получившей Нобелевскую премию, сказал, что решение Нобелевского комитета может помочь работе правозащитников России, а память невозможно задавить пропагандой.
«Это признание работы многих коллег в разных странах и в разных регионах России в разных направлениях. И в отношении сохранения памяти. И в отношении правозащитной работы. Потому что память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда. Рано или поздно, память оживет. И она оживает сейчас. К нам приходит все больше внуков и правнуков, которым нужно и важно знать свою историю. Историю своей семьи», – сказал Ян Рачинский Rus.Postimees.
В 2022 году Нобелевская премия составляет 10 млн шведских крон (897 000 долларов), эта сумма делится между лауреатами, если их несколько. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Эти награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.
В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.