Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному властями РФ «Мемориалу»

В комитете напомнили, что «Мемориал» был создан в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства и среди основателей организации были нобелевский лауреат Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В пресс-релизе также упоминается сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова, которую убили за ее правозащитную деятельность, по оценке нобелевского комитета. Также в релизе упоминаются решения российских судов о ликвидации «Мемориала».

Тем не менее, команда «Мемориала» продолжает работать над различными проектами, расследуя государственные преступления. Параллельно с этим российская власть возбуждает против огранизации все новые и новые дела. Сегодня в Москве проходит очередной суд. Российская Генпрокуратура требует признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от Международного Мемориала к НИПЦ Мемориал. Кроме того, Генпрокуратура открыто требует «обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ». В «Мемориале» оценивают это как рейдерскую и политическую попытку захвата помещения в пользу государства.



ОБНОВЛЕНИЕ: Глава общества «Мемориал» Ян Рачинский в интервью Rus.Postimees, который первым дозвонился до руководителя организации, получившей Нобелевскую премию, сказал, что решение Нобелевского комитета может помочь работе правозащитников России, а память невозможно задавить пропагандой.



«Это признание работы многих коллег в разных странах и в разных регионах России в разных направлениях. И в отношении сохранения памяти. И в отношении правозащитной работы. Потому что память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда. Рано или поздно, память оживет. И она оживает сейчас. К нам приходит все больше внуков и правнуков, которым нужно и важно знать свою историю. Историю своей семьи», – сказал Ян Рачинский Rus.Postimees.