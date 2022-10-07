Пт, 7.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному властями РФ «Мемориалу»

Добавлен комментарий главы общества «Мемориал»
rus.postimees.ee
Нобелевскую премию мира присудили ликвидированному властями РФ «Мемориалу»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нобелевскую премию мира присудили «Мемориалу».
Нобелевскую премию мира присудили «Мемориалу». Фото: Maxim Shemetov

Норвежский нобелевский комитет решил присудить премию мира за защиту прав человека в своих странах российскому «Мемориалу» (внесен российским Минюстом в реестр НКО-иноагентов и формально ликвидирован), украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому.

Все три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих странах для мира и демократии, сообщает нобелевский комитет.

«Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», – говорится в сообщении комитета.

В комитете напомнили, что «Мемориал» был создан в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства и среди основателей организации были нобелевский лауреат Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В пресс-релизе также упоминается сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова, которую убили за ее правозащитную деятельность, по оценке нобелевского комитета. Также в релизе упоминаются решения российских судов о ликвидации «Мемориала».

Тем не менее, команда «Мемориала» продолжает работать над различными проектами, расследуя государственные преступления. Параллельно с этим российская власть возбуждает против огранизации все новые и новые дела. Сегодня в Москве проходит очередной суд. Российская Генпрокуратура требует признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от Международного Мемориала к НИПЦ Мемориал. Кроме того, Генпрокуратура открыто требует «обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ». В «Мемориале» оценивают это как рейдерскую и политическую попытку захвата помещения в пользу государства.

ОБНОВЛЕНИЕ: Глава общества «Мемориал» Ян Рачинский в интервью Rus.Postimees, который первым дозвонился до руководителя организации, получившей Нобелевскую премию, сказал, что решение Нобелевского комитета может помочь работе правозащитников России, а память невозможно задавить пропагандой.

«Это признание работы многих коллег в разных странах и в разных регионах России в разных направлениях. И в отношении сохранения памяти. И в отношении правозащитной работы. Потому что память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда. Рано или поздно, память оживет. И она оживает сейчас. К нам приходит все больше внуков и правнуков, которым нужно и важно знать свою историю. Историю своей семьи», – сказал Ян Рачинский Rus.Postimees

В 2022 году Нобелевская премия составляет 10 млн шведских крон (897 000 долларов), эта сумма делится между лауреатами, если их несколько. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Эти награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.

В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Ключевые слова
Наверх