Интервью ⟩ Глава «Мемориала»: «Память о дедах и прадедах сильнее, чем любая пропаганда»

– Ян Збигневич, позвольте вас поздравить!

– (В трубке слышен громкий звук сирены проезжающей мимо собеседника спецмашины) Я сейчас иду по улице в Москве. Очень плохая связь… Да, мне только что позвонили и сообщили о премии. Потом позвонили вы. Новостей сам еще не видел. Прямо сейчас иду на очередной суд.

– Как вы относитесь к решению Нобелевского комитета?

– Вряд ли бы кто-то огорчился при таком известии. В целом же это нужно еще осознать (связь прерывается)…

…очень много звонков идет. Прошу прощения за связь.

– Это решение Нобелевского комитета поможет правозащитникам продолжать свою работу в России?

– Я надеюсь на это, конечно. Но уверенности в этом нет никакой. Но независимо от этого, мы продолжаем работать.



Из сообщения о присуждении премии на сайте Нобелевского комитета:

«…Правозащитная организация «Мемориал» была создана в 1987 году правозащитниками в бывшем Советском Союзе, которые хотели, чтобы жертвы притеснений коммунистического режима никогда не были забыты. Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитник Светлана Ганнушкина. Мемориал основан на представлении о том, что противостояние прошлым преступлениям необходимо для предотвращения новых.