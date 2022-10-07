Восьмой десяток ⟩ «Искренне желаю скорейшего низложения и справедливого суда»

Если бы эти поздравления отмечались медалями за скорость, как в спорте, то «золото» и «серебро» достались бы иностранным лидерам с братских для Кремля территорий. Кремлевский журналистский пул почти в 7:40 утра сообщил, что самыми оперативными оказались лидеры КНДР и Никарагуа. «Бронза» у Кадырова.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, не глядя, жмет руку Владимиру Путину после переговоров в 2019 году. Фото: SCANPIX



Тем временем, некоторых студентов в России выстроили в колонны и назвали это флешмобом.



Термином, который обозначает стихийное появление людей по предварительной договоренности в одном и том же месте, назвали и видеоролик, где несколько десятков представителей разных этносов и народов России поздравили Путина с днем рождения, заявляя, что они и есть «многонациональный народ России». Термином, который обозначает стихийное появление людей по предварительной договоренности в одном и том же месте, назвали и видеоролик, где несколько десятков представителей разных этносов и народов России поздравили Путина с днем рождения, заявляя, что они и есть «многонациональный народ России».



Из отдельных граждан РФ одним из первых Путина поздравил его многолетний подчиненный, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Автор знаменитого высказывания о том, что Россия есть, пока есть Путин, наконец, авторизовал свою сектантскую мысль, украсив поздравление изображением существа, похожего то ли на Волан-де-Морта, то ли на героя фильмов про внеземных захватчиков.

Из отдельных граждан РФ одним из первых Путина поздравил его многолетний подчиненный, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Автор знаменитого высказывания о том, что Россия есть, пока есть Путин, наконец, авторизовал свою сектантскую мысль, украсив поздравление изображением существа, похожего то ли на Волан-де-Морта, то ли на героя фильмов про внеземных захватчиков.

В комментариях к поздравлению Володина, помимо восхвалений «царя» и сотен признаний в любви, которые неминуемо вызывают удивление у некоторых граждан – «охереть сколько зомбанутых» – подписчики Володина набросали и менее восторженных реплик.