Владимир Путин, который узурпировал власть в РФ и управляет тем, что ему отдал Борис Ельцин еще в 2000 году, 7 октября 2022 года отмечает 70-летие. Rus.Postimees собрал некоторые полярные поздравления человеку, который развязал самую кровавую со времен Второй мировой войну в Европе и угрожает применить ядерное оружие.
Восьмой десяток ⟩ «Искренне желаю скорейшего низложения и справедливого суда»
Если бы эти поздравления отмечались медалями за скорость, как в спорте, то «золото» и «серебро» достались бы иностранным лидерам с братских для Кремля территорий. Кремлевский журналистский пул почти в 7:40 утра сообщил, что самыми оперативными оказались лидеры КНДР и Никарагуа. «Бронза» у Кадырова.
Тем временем, некоторых студентов в России выстроили в колонны и назвали это флешмобом.
Термином, который обозначает стихийное появление людей по предварительной договоренности в одном и том же месте, назвали и видеоролик, где несколько десятков представителей разных этносов и народов России поздравили Путина с днем рождения, заявляя, что они и есть «многонациональный народ России».
Из отдельных граждан РФ одним из первых Путина поздравил его многолетний подчиненный, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Автор знаменитого высказывания о том, что Россия есть, пока есть Путин, наконец, авторизовал свою сектантскую мысль, украсив поздравление изображением существа, похожего то ли на Волан-де-Морта, то ли на героя фильмов про внеземных захватчиков.
В комментариях к поздравлению Володина, помимо восхвалений «царя» и сотен признаний в любви, которые неминуемо вызывают удивление у некоторых граждан – «охереть сколько зомбанутых» – подписчики Володина набросали и менее восторженных реплик.
«Лживая мразь».
«При путине дожили до войны».
«За 22 года надоело на него смотреть. Я жену реже вижу, чем эту мор(ой!)»
«Какое громкое заявление. Россия до Путина стояла, и после будет. А культ личности нам не нужен».
«Старикам везде дорога!»
«Говорят в Иране особые адепты религии видны по синякам на лбу но это не точно».
«Ой, а это случаем не культ личности? Или в пост-советской стране совсем крыша у людей поехала?»
«Путин это не Россия! И не царь (государь), а маленький злобный человек!»
«В стране война..... Люди умирают каждую минуту.... А тут веселуха».
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в свою очередь, опубликовал фотоколлаж, где скрючившемуся в своем кабинете в Кремле Путину приносят черный пластиковый мешок. «Дед, пора паковаться», - написано на картинке. О смерти Путина Геращенко снова пишет, ссылаясь на данные о средней продолжительности жизни россиян.
В третий раз за несколько утренних часов 7 октября Геращенко в честь юбилея хозяина Кремля приводит обширный списком причин, по которым «кровавый маньяк» Путин должен уйти», и рассказывает, как он должен это сделать. «Осталось лишь создать внутри России революционную ситуацию, и кровавого тирана сбросят с трона, разорвут на клочки или выдадут для международного суда», - верит советник главы МВД Украины.
О суде над юбиляром пишет и известный российский журналист Илья Азар.
Другой труженик масс-медиа, любимый пропагандист Путина Владимир Соловьев в этот день от своего имени поздравлений не пишет, но цитирует некоего историка и культуролога Бориса Якеменко, в Telegram-канале которого написано, что для россиянина «главное – не знать, а понять».
«Путину удалось стать тем лидером, который ответил на исторические ожидания поколений. Человек-государство, Homo Etaticus, он нащупал те точки, в которых соединяют его личность и миллионы личностей, рассеянных от Калининграда до Владивостока, – рассуждает Якеменко, вступая в заочный спор с Володиным о вечности Путина. - Путин, ставший безусловным образцом, останется им на протяжении очень долгого времени. Он может уйти, но эпоха Путина останется, останется сделанное им, останутся люди, воспитанные им, обязанные и признательные ему».
Не спешит прощаться с Путиным писатель Виктор Шендерович. Известный антипутинист даже сформулировал просьбу.
Человек, занимающий пост президента Беларуси, и в этот день смог напомнить Кремлю, что без денег из Москвы у Минска навряд ли хорошо получится углубленная интеграция.
«Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей», - сказано в поздравлении Александра Лукашенко.
Кинорежиссер, документалист, шеф фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский в этот день напомнил о том, что в России вожди и тираны умеют жить долго.
Другой деятель других искусств, поп-исполнитель и член «Единой Росссии» Александр Буйнов не постеснялся показать незнание истории собственной страны, где при прежних монархиях у руля страны неоднократно стояли выходцы из Германии.
«Он, пожалуй, единственный человек, политик, личность, которого уважают даже враги!
Я горжусь тем, что у штурвала корабля под именем «Россия» находится именно этот Человек! Чуть ли не впервые в истории страны руководитель государства говорит на безукоризненном русском языке, блестяще изъясняется на немецком…», - заявил в своем поздравлении Буйнов.
Человек, который историю знает не по пересказам и компиляциям Путина, а по документам и первоисточникам, один из самых топовых писателей современной России Борис Акунин поздравил президента РФ пожеланием дожить до ста лет не без подвоха.
Патриарх РПЦ МП Владимир Гундяев, известный как Кирилл, заявил, что Путина посадил на трон сам Господь Бог.
«Господь поставил вас у кормила власти, дабы вы могли совершать служение особой важности и великой ответственности за судьбу страны и народа, вверенного вашему попечению», – заявил священник.
Самым неожиданным поздравлением в формате «и рыбку съесть» отметился прокремлевский политолог Сергей Марков. Человек, способный генерировать сенсации из ничего, на этот раз внес в число заслуг юбиляра то, чем его принято стыдить вне границ РФ.
Владимир Путин отмечает свой 70-й день рождения сравнительно недалеко от Таллинна. Если верить его пресс-службе, сегодня президент РФ в Санкт-Петербурге принимает поздравления от других постсоветских вождей на «неформальном саммите» глав СНГ.