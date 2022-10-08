В субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.
Подрыв Крымского моста: реакция Запада и России
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет России. По данным ведомства, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
RUS TVNET рассказывает о последствиях взрыва и реакции политиков и чиновников.
МЧС России сообщило, что пожар на Крымском мосту потушен: «Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается».
«Российские железные дороги» подтвердили, что в связи с происшествием движение поездов временно приостановлено.
Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Следственный комитет России возбудил дело по факту «происшествия на Крымском мосту». Следственный комитет не уточняет, по какой именно статье возбуждено уголовное дело, однако пишет, что следственная группа устанавливает лиц, причастных к совершению преступления, сообщает Русская служба Би-би-си.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал следующее: «Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено».
Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в Facebook.
Минобороны Украины тоже сделало заявление о взрыве на Керченском мосту
«Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – затонули. Что дальше, русские?» – говорится в Twitter украинского ведомства.
The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022
What»s next in line, russkies?
Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины сказал, что на восстановление моста потребуется время, а значит, что снабжение российских войск на юге Украины будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тоже приветствовал взрыв на Крымском мосту: «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией».
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter так отреагировал на новость про взрыв на Крымском мосту.
- А что случилось с Крымским мостом?— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 8, 2022
- Он сгорел… https://t.co/cAIkTosuAw
Российские пропагандисты призывают ударить в ответ. Так, Антон Красовский, директор вещания на русском языке телеканала Russia Today заявил, что пора бомбить украинские города.
Другая пропагандистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева написала: «Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?»
Между тем, Telegram-каналы рассказывают об ажиотаже в продуктовый магазинах Крыма и сообщают, что что во избежание искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3-х кг. После этого власти Севастополя сообщили, что все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаются.
Тем временем автомобилисты выстроились в очередь на заправки. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет, сказал губернатор Севастополя.