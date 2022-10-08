Подрыв Крымского моста: реакция Запада и России

Минобороны Украины тоже сделало заявление о взрыве на Керченском мосту

«Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – затонули. Что дальше, русские?» – говорится в Twitter украинского ведомства.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What»s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины сказал, что на восстановление моста потребуется время, а значит, что снабжение российских войск на юге Украины будет очень затруднено. Военной техники, боеприпасов, топлива через Керченский мост еще долго не будет.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тоже приветствовал взрыв на Крымском мосту: «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter так отреагировал на новость про взрыв на Крымском мосту.

- А что случилось с Крымским мостом?

- Он сгорел… https://t.co/cAIkTosuAw — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 8, 2022

Российские пропагандисты призывают ударить в ответ. Так, Антон Красовский, директор вещания на русском языке телеканала Russia Today заявил, что пора бомбить украинские города.



Другая пропагандистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева написала: «Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?»

Между тем, Telegram-каналы рассказывают об ажиотаже в продуктовый магазинах Крыма и сообщают, что что во избежание искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3-х кг. После этого власти Севастополя сообщили, что все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаются.

Тем временем автомобилисты выстроились в очередь на заправки. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет, сказал губернатор Севастополя.