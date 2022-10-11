ООН подтверждает 346 жертв среди мирного населения Украины за неделю

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 9 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 592 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 221 убитых и 9 371 раненых», – гласит новая сводка ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых мирных жителей - 2417 мужчин, 1662 женщины, 164 девочки и 195 мальчиков, а также 37 детей и 1746 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1960 мужчин, 1441 женщина, 199 девочек и 277 мальчиков, а также 238 детей и 5256 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом, общее количество убитых за минувшие семь дней выросло на 107 человек, раненых на 239. За неделю подтверждена смерть еще 9-ти детей, ранения получили 24 ребенка.

«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – снова отмечают в ООН.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Ранее в ООН показали, как меняется количество жертв среди гражданского населения от месяца к месяцу, после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Максимальное число подтвержденных случаев ранения и гибели гражданских лиц зафиксировано в марте. За первые десять дней октября погибли 97 человек, 276 были ранены. Из них 95% - жертвы действия взрывного оружия широкого действия. 6% погибли и были ранены в результате срабатывания мин.