Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает убийство еще девятерых детей в Украине за минувшую неделю. Всего погибших мирных жителей за последние семь дней стало больше на 107 человек.
ООН подтверждает 346 жертв среди мирного населения Украины за неделю
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 9 октября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 15 592 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 221 убитых и 9 371 раненых», – гласит новая сводка ведомства Мишель Бачелет.
Среди убитых мирных жителей - 2417 мужчин, 1662 женщины, 164 девочки и 195 мальчиков, а также 37 детей и 1746 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1960 мужчин, 1441 женщина, 199 девочек и 277 мальчиков, а также 238 детей и 5256 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом, общее количество убитых за минувшие семь дней выросло на 107 человек, раненых на 239. За неделю подтверждена смерть еще 9-ти детей, ранения получили 24 ребенка.
«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», – снова отмечают в ООН.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.
Ранее в ООН показали, как меняется количество жертв среди гражданского населения от месяца к месяцу, после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Максимальное число подтвержденных случаев ранения и гибели гражданских лиц зафиксировано в марте. За первые десять дней октября погибли 97 человек, 276 были ранены. Из них 95% - жертвы действия взрывного оружия широкого действия. 6% погибли и были ранены в результате срабатывания мин.
Война Путина с Украиной продолжается 230 дней.