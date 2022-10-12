Инспекция: звонки от обманутых украинских работников не прекращаются

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире гендиректор Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу и ее коллеги из Украины: юрист-консультант Андрей Рыбас и специалист по коммуникациям Мирослава Кононенко.

Выдержки из беседы:

– Весной инспекция принимала сотни звонков от обманутых украинских работников. Изменилась ли ситуация к осени?

Ванаталу: – Звонки поступают до сих пор, проблемы по-прежнему возникают. Трудовые отношения – это сложная сфера и люди не всегда знают свои права и обязанности.

Рыбас: – Самые распространенные проблемы, с которыми обращаются украинцы в Трудовую инспекцию, – это невыплаченная зарплата, скрытые трудовые отношения, непредоставление оплачиваемого отпуска и другие вопросы, связанные с трудовыми договорами.

– То есть, по-прежнему находятся работодатели, которые пытаются нажиться на неосведомленности беженцев?

Рыбас: – Да, это актуально. Однако не стоит все списывать на недобросовестных работодателей. Иногда бывает, что стороны просто не понимают сути трудовых отношений. Не все работодатели юридически подкованы, и иногда в их действиях нет злого умысла. Бывает и так, что и сам работник не очень-то понимает, о чем он договорился.

Кононенко: – Многие украинцы даже не понимают, что такое трудовой договор.

– Они что, никогда не сталкивались с этим на рынке труда Украины, никогда не заключали трудовые договоры?