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Инспекция: звонки от обманутых украинских работников не прекращаются

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Инспекция: звонки от обманутых украинских работников не прекращаются
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  • Многие украинцы впервые увидели в Эстонии трудовой договор
  • Иногда работники даже не понимают сути договоренностей
  • Брать деньги за трудоустройство – незаконно

Трудовая инспекция наняла на работу сотрудников, переехавших из Украины. Как проходит интеграция беженцев на эстонском рынке труда? Решается ли проблема серых схем и невыплаченных зарплат?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире гендиректор Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу и ее коллеги из Украины: юрист-консультант Андрей Рыбас и специалист по коммуникациям Мирослава Кононенко.

Выдержки из беседы:

– Весной инспекция принимала сотни звонков от обманутых украинских работников. Изменилась ли ситуация к осени?

Ванаталу: – Звонки поступают до сих пор, проблемы по-прежнему возникают. Трудовые отношения – это сложная сфера и люди не всегда знают свои права и обязанности.

Рыбас: – Самые распространенные проблемы, с которыми обращаются украинцы в Трудовую инспекцию, – это невыплаченная зарплата, скрытые трудовые отношения, непредоставление оплачиваемого отпуска и другие вопросы, связанные с трудовыми договорами.

– То есть, по-прежнему находятся работодатели, которые пытаются нажиться на неосведомленности беженцев?

Рыбас: – Да, это актуально. Однако не стоит все списывать на недобросовестных работодателей. Иногда бывает, что стороны просто не понимают сути трудовых отношений. Не все работодатели юридически подкованы, и иногда в их действиях нет злого умысла. Бывает и так, что и сам работник не очень-то понимает, о чем он договорился.

Кононенко: – Многие украинцы даже не понимают, что такое трудовой договор.

– Они что, никогда не сталкивались с этим на рынке труда Украины, никогда не заключали трудовые договоры?

Кононенко: – У нас просто это как-то по-другому работает. Почему-то большинство из прибывших к нам к этому не привыкли, хотя и в Украине вроде бы работали официально. Еще одна проблема – так называемые бесплатные вакансии в объявлениях о работе. Не каждый эстонец поймет, что это такое. В Украине это означает, что не надо давать деньги за то, что тебе предложат работу. А в Эстонии на поверку часто выходит, что и завода такого нет, и никого никуда не нанимают.

– Вы хотите сказать, что на эстонском рынке труда за украинцами охотятся мошенники?

Кононенко: – Да, можно и так сказать.

Ванаталу: – В Эстонии вакансии не могут быть платными или бесплатными. По закону, у нас можно даже наказать того, кто берет деньги за трудоустройство.

– Как решается проблема серых схем и невыплаченных зарплат?

Рыбас: – Трудовая инспекция принимает участие в пресечении нелегального трудоустройства. Наши инспекторы участвуют в разных контрольных рейдах. Кроме официально выявленных фактов, иногда предприниматели и сами понимают бесперспективность нелегальной деятельности, ущемления прав работников и попыток обогатиться за счет несоблюдения элементарных правил.

Ванаталу: – Мы занимаемся выявлением серых схем и черных зарплат практически ежедневно, действуем совместно с полицией и Налоговым департаментом. Штрафовать – не наша цель. Инспекция добивается того, чтобы человеку была выплачена зарплата и предоставлены данные о договоре. Именно эти данные помогут в дальнейшем обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд в случае недополученной зарплаты, поскольку они являются реальными доказательствами.

– Легко ли юристу-консультанту Трудовой инспекции, переехавшему из Украины, разобраться в нюансах трудового законодательства Эстонии? С помощью каких языков вам удается это делать?

Рыбас: – Конечно же, пока только с помощью русского. В Эстонии неплохо сделаны переводы основных законов, которые касаются трудовых отношений. Остальную информацию я перевожу с эстонского с помощью переводчика Google.

Подробнее в повторе!

Фото: Postimees

Студия Postimees: как проходит интеграция беженцев на рынке труда? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker

  • Весной на инспекцию обрушился шквал звонков от обманутых украинских работников. Изменилась ли ситуация к осени?
  • Как часто беженцам предлагают работать неофициально – без договора?
  • Проблема невыплаты зарплат актуальна и по сей день?
  • Много ли выявлено недобросовестных работодателей, которые пытаются заработать на неосведомленности беженцев?
  • Готов ли рынок труда к новой волне беженцев?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Ted Baker  

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