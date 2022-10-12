Различные организации, представляющие предпринимателей, отправили совместное обращение к правительству республики, в котором спрашивают, как планируется компенсировать потерю тысяч рабочих мест, связанную с обещанием достижения ряда климатических целей. Тот факт, что Латвия смогла добиться ряда более благоприятных целей, чем Эстония, особенно раздражает предпринимателей.
Эстонские предприниматели: государственная политика стоит 14 000 рабочих мест
Для достижения климатических целей ЕС Эстония взяла на себя обязательство, которое приведет к потере почти 14 000 рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений не менее, чем на 80 миллионов евро –так пишут 11 зонтичных организаций, представляющих разные компании и сотрудников. Профсоюзы ожидают от правительства разъяснений и конкретного плана действий по устранению последствий.
Вчера 11 организаций направили премьер-министру Кае Каллас и правительству Республики публичное обращение, в котором обращают внимание на то, что Эстония взяла на себя чрезмерную ответственность в сфере ЗИЗЛХ, то есть землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства. В то же время, в стране отсутствует анализ более широких последствий, например, на безопасность пищевых продуктов и энергетическую безопасность.
«К 2030 году Эстония должна связывать 2,5 миллиона тонн углерода в сфере землепользования и лесного хозяйства. Государственная канцелярия оценила, что только в лесном секторе результатом выполнения обязательства станет потеря 14 000 рабочих мест в основном в сельской местности, снижение налоговых поступлений на 80 млн евро в год и падение ВВП на 2,5%. Однако здесь вообще не учитывается влияние на рабочие места в сельском хозяйстве и торфяной промышленности, и в сферах, которые их обслуживают», – говорится в совместном заявлении организаций.
По словам директора Эстонской торгово-промышленной палаты Майта Палтса, нужно решать проблемы окружающей среды и замедлять потепление климата, но мы не должны забывать о рабочих местах и средствах к существованию жителей Эстонии, а также о международной конкурентоспособности наших компаний.
«Если мы хотим повысить заработную плату спасателей, поддержать уход за пожилыми людьми и увеличить семейные пособия, мы не можем игнорировать тот факт, что именно компании-экспортеры получают от них необходимые налоговые поступления», – сказал Палтс.
«Люди не присоединятся к зеленой революции, если почувствуют, что решения, которые касаются непосредственно их, принимаются где-то далеко в Европе без их учета, а эстонским политикам и чиновникам до них нет дела. В сегодняшней тревожной ситуации это вопрос безопасности, – добавил Палтс. – Глядя на то, как соседняя страна Латвия добилась для себя гораздо меньших обязательств по связыванию углерода, мы могли бы лучше представлять интересы Эстонии».
Меры помощи, обещанные Европейским союзом, также не помогут Эстонии, потому что они будут реализованы только тогда, когда будет достигнута европейская цель по связыванию углерода в 310 миллионов тонн в общеевропейском секторе ЗИЗЛХ. «Вот как мы поставили себя в зависимость от других стран и их деятельности, – заявил Палтс. – Это прямо противоречило утвержденным в правительстве и Рийгикогу позициям, согласно которым Эстония могла принять на себя возложенные на нас обязательства только в том случае, если это сопровождалось адекватными компенсационными мерами».
Организации, подписавшие обращение, ожидают, что правительство быстро разработает конкретный план действий о том, как Эстония справится с этими последствиями. По их мнению, Эстония не должна отказываться от переговоров и, ссылаясь на энергетический кризис, должна вернуть решение в Европейский совет и возобновить обсуждение.
В совместном обращении участвуют:
Эстонская торгово-промышленная палата, Центральный союз работодателей Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии, Эстонская аграрно-торговая палата, Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии, Профсоюз работников леса Эстонии, Союз частных лесов Эстонии, Эстонский союз производителей деревянных домов, Эстонский союз электростанций и централизованного теплоснабжения, Эстонская палата возобновляемой энергии и Союз торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий Эстонии
О чем это?
В области ЗИЗЛХ, т. е. землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, ЕС поставил общую цель: увеличить связывание углерода до 310 миллионов тонн к 2030 году. Перед Эстонией поставлена цель связать 2,5 млн тонн, что в несколько раз выше, чем, например, в Латвии (0,6 млн тонн). Эстония согласилась с установленным обязательством на состоявшемся 28 июня Европейском экологическом совете, где Эстонию представлял Урмас Круузе в качестве министра окружающей среды.