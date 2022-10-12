Эстонские предприниматели: государственная политика стоит 14 000 рабочих мест

«Если мы хотим повысить заработную плату спасателей, поддержать уход за пожилыми людьми и увеличить семейные пособия, мы не можем игнорировать тот факт, что именно компании-экспортеры получают от них необходимые налоговые поступления», – сказал Палтс.

«Люди не присоединятся к зеленой революции, если почувствуют, что решения, которые касаются непосредственно их, принимаются где-то далеко в Европе без их учета, а эстонским политикам и чиновникам до них нет дела. В сегодняшней тревожной ситуации это вопрос безопасности, – добавил Палтс. – Глядя на то, как соседняя страна Латвия добилась для себя гораздо меньших обязательств по связыванию углерода, мы могли бы лучше представлять интересы Эстонии».

Меры помощи, обещанные Европейским союзом, также не помогут Эстонии, потому что они будут реализованы только тогда, когда будет достигнута европейская цель по связыванию углерода в 310 миллионов тонн в общеевропейском секторе ЗИЗЛХ. «Вот как мы поставили себя в зависимость от других стран и их деятельности, – заявил Палтс. – Это прямо противоречило утвержденным в правительстве и Рийгикогу позициям, согласно которым Эстония могла принять на себя возложенные на нас обязательства только в том случае, если это сопровождалось адекватными компенсационными мерами».