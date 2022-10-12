«Помилованные» в РФ наемники ЧВК отбывали сроки за убийства

Принадлежащие повару Путина и покровителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину российские пропагандистские ресурсы показали сюжет, где нескольким мужчинам вручают государственные награды и справки о «помиловании».

Голос за кадром говорит, что четверо мужчин «заслужили помилование в бою». Каждому из них вручается медаль «За отвагу» и документы о «помиловании».

«Очень похоже, что это просто филькина грамота с чьей-то печатью. Миловать может только президент, причем процедура эта сложная и начинается с комиссий по помилованию региональных Общественных палат <…> Региональные общественные палаты ничего не рассматривали, никаких прошений о помиловании. Так что какие это бумажки вручают зекам – ХЗ?» – прокомментировала сюжет правозащитник, руководитель организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Ранее именно Романова первой сообщила о вербовке российских заключенных на войну. Детали она рассказывала в интервью Rus.Postimees еще до появления в сети видеоролика, где Пригожин лично вербует зэков на войну.

Все четверо героев ролика, который, очевидно, должен был доказать, что «помилование» за отправку на войну работает, инвалиды. У троих из них отсутствуют ноги. У одного – рука.