Правозащитники и журналисты выяснили, что несколько наемников ЧВК «Вагнер» из числа российских заключенных, которых под камеры наградили медалями и «помиловали», отбывали наказания за убийства.
«Помилованные» в РФ наемники ЧВК отбывали сроки за убийства
Принадлежащие повару Путина и покровителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину российские пропагандистские ресурсы показали сюжет, где нескольким мужчинам вручают государственные награды и справки о «помиловании».
Голос за кадром говорит, что четверо мужчин «заслужили помилование в бою». Каждому из них вручается медаль «За отвагу» и документы о «помиловании».
«Очень похоже, что это просто филькина грамота с чьей-то печатью. Миловать может только президент, причем процедура эта сложная и начинается с комиссий по помилованию региональных Общественных палат <…> Региональные общественные палаты ничего не рассматривали, никаких прошений о помиловании. Так что какие это бумажки вручают зекам – ХЗ?» – прокомментировала сюжет правозащитник, руководитель организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ранее именно Романова первой сообщила о вербовке российских заключенных на войну. Детали она рассказывала в интервью Rus.Postimees еще до появления в сети видеоролика, где Пригожин лично вербует зэков на войну.
Все четверо героев ролика, который, очевидно, должен был доказать, что «помилование» за отправку на войну работает, инвалиды. У троих из них отсутствуют ноги. У одного – рука.
«[Отбывал наказание по статьям УК РФ] 105.2 и 162.4 – убийство с особой жестокостью с убийством связанное. Отбыл уже десять лет по этому сроку. Оставалось чуть больше такого же срока. Хотел изменения в своей жизни попробовать. Выбор был только такой у меня изменить что-то в жизни своей. Предложение такое только раз в жизни бывает. Попробовал себя…», –говорит мужчина с перебинтованной ампутированной ногой.
По словам Ольги Романовой, мужчине, который назвал себя Станислав Богданов, оставалось сидеть еще 13 лет за убийство судьи.
Издание «Агентство» установило личность еще одного героя пропагандистского сюжета – мужчины без руки. Им может быть Рустам Боровиков.
«В 2017 году он получил тринадцать лет колонии за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и попытку угона. Детали: по версии следствия, Боровков и двое его сообщников ворвались в дом к жителю Псковской области и избили его. При этом Боровков сломал потерпевшему шесть ребер, из-за чего тот скончался. Из дома осужденные забрали 640 рублей (10 евро), два мобильных за 436 рублей (7 евро) и 1200 рублей (20 евро), продукты, две бензопилы и три канистры со спиртосодержащей жидкостью. Общая стоимость похищенного составила 9692 рубля (156 евро). Кроме того, они дважды пытались угнать машины», – сообщает «Агентство».
Человек, который раздает инвалидам награды и бумаги, отмечает, что эти «помилованные» наемники из числа зеков – «первые ласточки».
Через несколько недель после публикации подтверждений о вербовке заключенных на войну Путина с Украиной из-за нехватки кадровых военных, президент России объявил мобилизацию в армию. О том, как она проходит, читайте в свежем еженедельнике от команды Rus.Postimees, который выходит из печати в четверг, 13 октября. Украинские паблики регулярно публикуют видеоролики с плененными заключенными и мобилизованными.
Война Путина с Украиной продолжается уже 231 день.