Интервью ⟩ Раймонд Кальюлайд: продажные русские центристы взяли голоса и выкинули их в помойку

– Нет ожидания того, что эстонские граждане, говорящие по-русски, осуждают путинский режим?

– Это другая тема. Я думаю, что здесь, скорее всего, исчезли всякие оттенки серого. Больше никто не терпит тех людей, которые продолжают лавировать между этими вопросами. Война – это война. Но. Когда я общаюсь и с эстонцами, и с русскими, я слышу, что чаще всего обсуждается экономика, инфляция, энергетика. Людей волнует, как мы защищаем свои интересы, чтобы жить в сложившейся сложной ситуации. Плюс волнует вопрос, как еще можно помочь украинцам, потому что и русские, и эстонцы понимают, как это ужасно.

Многие у нас ругают союзников в Европе за то, что они недостаточно делают для того, чтобы помогать украинцам. Не видел я эстонцев, которые в первую очередь думают, что тут делают русские.

– Как насчет права голоса граждан России на местных выборах? Совсем недавно ты вступил в полемику с канцлером юстиции и заявил, что такое право является риском для безопасности Эстонии.

– Такой заголовок поставил Postimees! Это не мои слова.

– Но по содержанию высказывание тоже было достаточно жестким.