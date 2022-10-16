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Фото и видео ⟩ В центре Таллинна прошла акция протеста

rus.postimees.ee
В центре Таллинна прошла акция протеста
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Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и фракция «Идентичность и демократия» (ID) Европарламента организовала сегодня, 16 октября, в 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне акцию протеста. Postimees вел прямую трансляцию.

Как заявляет EKRE, во время акции протеста от правительства требовали снизить цену на электроэнергию.

Акция началась с живого исполнения гимна Эстонии. Потом протестующие требовали, чтобы электроэнергию населению и предприятиям продавали по себестоимости с вычетом платы за выбросы CO2. Также, по мнению участников акции, в целях сдерживания инфляции правительство должно снизить акцизы и налог с оборота на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другое топливо.

По словам представителей EKRE, в Эстонии можно продавать электроэнергию по цене около трех центов за киловатт-час.

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