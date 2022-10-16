Фото и видео ⟩ В центре Таллинна прошла акция протеста

Как заявляет EKRE, во время акции протеста от правительства требовали снизить цену на электроэнергию.

Акция началась с живого исполнения гимна Эстонии. Потом протестующие требовали, чтобы электроэнергию населению и предприятиям продавали по себестоимости с вычетом платы за выбросы CO2. Также, по мнению участников акции, в целях сдерживания инфляции правительство должно снизить акцизы и налог с оборота на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другое топливо.