«Плати налоги и умирай!» Создатель Су-34 поговорил с Rus.Postimees

– Сложно сказать. Допустим, вы в России идете в магазин покупать iPhone, что теперь экзотика. Или вот я недавно покупал жене Huawei. И мне продавец говорит, что на трех процентах телефонов «битая матрица». Чем сложнее система, тем больше вероятность, что там что-то где-то не так. Может быть, не досмотрели. Вообще, Су-34 – машина достаточно свежая. В более ранних модификациях можно говорить о возрасте, да. Но эти самолеты – свежие. Эта машина не так давно летает. Да, интенсивность полетов всегда приводит к тому, что обслуживание не такое качественное. Но я так не думаю. Трубопроводы, о которых мы говорим, могли быть поставлены с трещинами еще на заводе.

– С точки зрения авиации, это все же не мост построить. Тут ты шибко много не напилишь в карман. Самолет – это очень высокотехнологичное устройство. Там везде военная приемка. На сам самолет, на любые комплектующие, двигатели и прочее. Там входная приемка деталей на заводе: машина по цехам идет, где везде входная и выходная приемка. На производстве авиационных двигателей не напилить. Там везде ОТК. Минобороны не даст тут украсть. Так что скорее речь не про коррупцию. Но изделия нужно сдавать к сроку. А если не сдашь, цех не получит премий. Тогда давят на ОТК: «Ты поставь сейчас. Мы премию получим. А мы потом доделаем». Это я рассказываю, как при мне было. Поэтому на заводе в том же Комсомольске-на-Амуре перед самым развалом СССР план был план – 12 самолетов в месяц. Удавалось делать по 10 самолетов в месяц. Но в декабре надо сдать план года. И в конце года разом сдавали десятки машин. Понимаете? Любыми способами, потому что это 13-я зарплата всего завода. Авралили. А потом январь-февраль все эти машины доделывали. Но, в любом случае, заказчик, которому на этом летать, сырую машину не возьмет. Он только взял, и у него тут же план налетов, а летать невозможно.