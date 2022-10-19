Центристская партия и EKRE выразили вотум недоверия Рийне Сиккут

После подачи вотума недоверия новый министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) приняла присягу перед Рийгикогу.

На прошлой неделе Postimees писал, что Парламентские фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) подготовили вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут, которая, по их мнению, не сделала достаточно для того, чтобы была обеспечена энергобезопасность Эстонии, а также допустила, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) отправится в Финляндию.

«Мы начнем сбор подписей в понедельник, – подтвердил председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд. – Поскольку новая информация добавляется каждый день, мы готовы при необходимости дополнить текст вотума недоверия».

«Министр экономики и инфраструктуры Эстонской Республики Рийна Сиккут потеряла доверие как министр, поскольку действовала скрытно и злонамеренно в связи с доставкой СПГ-судна в порт Палдиски и обеспечением безопасности поставок сжиженного природного газа в Эстонию», – пишут партии в документе.

Они подчеркивают, что в условиях энергетического кризиса и сложной ситуации с безопасностью надежность поставок сжиженного природного газа крайне важна для эстонского государства и для того, чтобы Эстонии не пришлось зависеть от России, Эстония и Финляндия договорились совместно обеспечивать безопасность поставок сжиженного природного газа.