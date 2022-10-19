Путин вводит военное положение в оккупированных регионах Украины

Путин сообщил, что указ будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет Федерации. «О принятом решении проинформирована и Госдума», – добавил он.

В тексте указа о введении военного положения в четырех оккупированных Россией областях говорится, что он принят в связи с тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

Совфед рассмотрит указ в кратчайшие сроки, сообщил сенатор Андрей Клишас.

В указе говорится, что военное положение в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях будет введено с полуночи 20 октября 2022 года.

По словам президента РФ, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Правительство РФ по поручению Путина создаст специальный координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для «координации работы по повышению безопасности».