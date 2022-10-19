Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областях. О подписании соответствующего указа он заявил на заседании Совбеза.
Путин вводит военное положение в оккупированных регионах Украины
Путин сообщил, что указ будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет Федерации. «О принятом решении проинформирована и Госдума», – добавил он.
В тексте указа о введении военного положения в четырех оккупированных Россией областях говорится, что он принят в связи с тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».
Совфед рассмотрит указ в кратчайшие сроки, сообщил сенатор Андрей Клишас.
В указе говорится, что военное положение в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях будет введено с полуночи 20 октября 2022 года.
По словам президента РФ, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
Правительство РФ по поручению Путина создаст специальный координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для «координации работы по повышению безопасности».
Согласно пункту 3 указа о военном положении на аннексированных территориях, «при необходимости в Российской Федерации могут применяться иные меры», предусмотренные законом «О военном положении» от 30 января 2002 года. В частности, эти мерами могут являться: ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военная цензура в сфере коммуникаций; усиление секретности в государственных и местных органах; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества с последующей компенсацией и другие.