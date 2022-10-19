«Он может ввести военное положение на Луне». Экс-зам главы СБУ о военном положении от Путина в оккупированной части Украины

«Оно [решение о введении военного положения в оккупированных ВС РФ районах Луганской, Донецкой, Запорожской и херсонской областей] ничего не меняет для нас, а это главное. А что принял Путин, это его личное дело. Он может ввести военное положение на Луне, по-моему это где-то тоже самое», – сказал Ягун в интервью Rus.Postimees.

В тексте указа Путина о введении военного положения в четырех оккупированных Россией областях говорится, что он принят в связи с тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

Указ о военном положении позволяет вводить «при необходимости»: ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военную цензуру в сфере коммуникаций; усиление секретности в государственных и местных органах; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества с последующей компенсацией и другое.