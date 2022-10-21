Эрдоган: Путин стал более открыт для переговоров с Киевом

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», - сказал Эрдоган журналистам 21 октября по возвращению из Азербайджана.



Анкара неоднократно пыталась посодействовать прямым переговорам лидеров Украины и России. При посредничестве Турции ранее была заключена так называемая зерновая сделка, которая позволила возобновить экспорт зерна из украинских портов, несмотря на заминирование акваторий.



Последний раунд переговоров Киева в Москвой состоялся в Турции.



4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято в ответ на новую аннексию Россией территорий Украины. После этого президент Франции Эммануэль Макрон призывал Зеленского вернуться к переговорному процессу.



9 октября стало известно, что Турция хочет собрать в Стамбуле представителей РФ, США, Франции, Германии и Великобритании, чтобы провести переговоры по Украине.



«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул. Конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом», — заявлял тогда председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.



Анкара продолжит пытаться играть роль посредника в переговорном процессе России и Запада, уточнял турецкий чиновник в начале октября. Кремль информацию о подготовке переговоров в таком формате не подтверждал.