Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговорное решение конфликта в Украине в интересах и Москвы, и Киева.
Макрон призывает Киев вернуться к переговорам с Путиным
«Вернуться к столу и вести переговоры будет в интересах Украины и России», - цитирует 13 октября «Интерфакс» заявление Макрона, которое он сделал в эфире телеканала France 2.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято в ответ на новую аннексию Россией территорий Украины. В Кремле на это ответили, что будут ждать «либо изменения позиции нынешнего президента [Украины], либо уже дождемся будущего президента Украины». 8 октября был взорван Крымский мост. 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре крупных украинских городов.
Рассуждая о переговорах Зеленского с Путиным лидер Франции уточнил, что «не Франции решать вопрос о переговорах, а украинцам».
«Мы хотим сохранить Европу единой и создать условия для переговоров с Россией», - отметил Макрон, который считает, что предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта.
Макрон оговорился, что возобновление переговоров Киева с Москвой не будет означать отказ от территориальной целостности Украины.
Днем ранее президент Франции заявил, что он продолжит контактировать с Владимиром Путиным.
«Когда пытаешься выстроить мир, нужно разговаривать. Каждый раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, что все стороны придут к столу переговоров как можно скорее», - заявил Макрон 12 октября.
После начала войны французский лидер провел множество часов в телефонных разговорах с Владимиром Путиным. В конце сентября лидер Пятой Французской республики говорил, что к решению президента России напасть на Украину привела комбинация из ресентимента (чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть - прим. ред.) стремления к гегемонии в регионе и последствия его изоляции во время пандемии.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия откажется от поставок своих углеводородов в ЕС, если европейские политики будут устанавливать потолок цен на российское сырье.
Война Путина с Украиной продолжается уже 232 дня.