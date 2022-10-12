Владимир Путин заявляет, что Россия не будет продавать газ тем странам, которые установят потолок цен на российское сырье. При этом президент РФ готов продолжать качать газ по уцелевшей части «Северного потока - 2», параллельно наращивая экспорт на восток.
Путин не продаст газ тем, кто установит потолок цен
Президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что выгодоприобретателем от разрушения трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» являются власти США, Украины и Польши. Свою мысль Путин объяснил не экономическими, а политическими соображениями.
«Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем –они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" – по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», – рассудил Путин.
Ранее нефтегазовый эксперт Михаил Крутихини в интервью Rus.Postimees заявлял, что в разрушении газопроводов может быть заинтересована сама Россия, которой теперь не придется платить штрафы западным потребителям за неисполнение контрактных обязательств после введения санкций.
Рассказывая о том, что более дорогой, чем трубопроводный российский, сжиженный природный газ из США может и не доплыть до Европы, Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС по оставшейся единственной из четырех ниток «Северных потоков».
«Отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации», –намекнул Путин, добавляя, что Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.
Однако Россия откажется от поставок, если будет вводиться потолок цен на российские углеводороды.
«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», – сказал хозяин Кремля.
В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов.
Сегодня, указывая на исполнителей диверсии, Путин обошелся без термина «англосаксы», как он это сделал 30 сентября, уточнив, что это мог сделать тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным». Ранее в «Газпроме» заявляли об обнаружении в 2015 году между газопроводами уничтожителя мин, который используется странами НАТО.
Продолжая мотивировать правительства стран ЕС быть сговорчивыми в вопросе покупки российского газа, Путин намекнул, что взамен РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию, а также нарастить поставки в Китай.
«Мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках», – уверен российский президент.
Он отметил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов «Сила Сибири 2» и его продолжения в Монголию – «Союз-Восток».
Заявления Путина о газе для Европы прозвучали на фоне нового повреждения российской нефтегазовой трубопроводной системы. Утром в среду стало известно о повреждении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил польский оператор известной с советских времен трубы.