Путин не продаст газ тем, кто установит потолок цен

Президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что выгодоприобретателем от разрушения трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» являются власти США, Украины и Польши. Свою мысль Путин объяснил не экономическими, а политическими соображениями.

«Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем –они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" – по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», – рассудил Путин.

Ранее нефтегазовый эксперт Михаил Крутихини в интервью Rus.Postimees заявлял, что в разрушении газопроводов может быть заинтересована сама Россия, которой теперь не придется платить штрафы западным потребителям за неисполнение контрактных обязательств после введения санкций.

Рассказывая о том, что более дорогой, чем трубопроводный российский, сжиженный природный газ из США может и не доплыть до Европы, Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС по оставшейся единственной из четырех ниток «Северных потоков».

«Отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации», –намекнул Путин, добавляя, что Россия готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.