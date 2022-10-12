После проблем с газопроводами «Северный поток», которые перегоняли из РФ в ЕС природный газ, начались механические трудности с перекачкой российской нефти. В Польше поврежден крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».
Поврежден нефтепровод из России в Германию
Об утечке в одной из двух ниток трубопровода 12 октября сообщила компания PERN, которая является оператором польской части нефтепровода, соединяющего Россию и Германию.
«Поздно вечером во вторник системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Пшиязь" на одной из двух ниток западного участка трубопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной маршрут, по которому сырая нефть попадает в Германию. На данный момент причины инцидента неизвестны», – сказано в сообщении на сайте PERN.
Польский оператор нефтепровода уточняет, что вторая нитка продолжает работать, как и альтернативные каналы поставок сырой нефти.
«Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме», – подчеркнули представители польской компании.
О причинах поломки нефтепровода не сообщается.
ЧП совпало с решением Евросоюза о наращивании санкционного давления на Москву, в том числе через установление потолка цен на российскую нефть, экспортируемую в ЕС. Мировые цены на нефть в настоящее время падают.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 60-е годы прошлого века для снабжения советской нефтью социалистических стран Восточной Европы. Нефтепровод начинается в Татарстане, доходит до белорусского Мозыря, где разветвляется на два участка. Северный проходит через Латвию, Литву, Польшу и Германию. Южный – через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
В августе Украина остановила прокачку нефти по «Дружбе» из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию.
После нападения России на Украину с нефтепроводом «Дружба» уже случалось несколько ЧП. В апреле на нефтебазе в Брянске, которая связана с нефтепроводом, вспыхнул сильный пожар. О причинах не сообщалось. В июне в Брянской области неизвестные попытались подорвать трубу с помощью взрывных устройств. Несколькими взрывами были повреждены трансформаторная подстанция, электрокабели и противоподкопная труба. Брянск находится в 50 километрах по прямой от Украины.
Ранее в результате диверсий были уничтожены обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Диверсия совпала по времени с пуском газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, который по объему поставок норвежского газа сопоставим с параметрами российской трубы. Нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин объяснял Rus.Postimees, почему диверсия выгодна Москве, несмотря на заявления бывшего министра обороны Польши Радослава Сикорского, который после диверсии написал в Twitter: «Спасибо США!»
По данным шведского следствия, «Северные потоки» были атакованы снаружи, а не изнутри, как допускали эксперты.