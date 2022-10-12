Поврежден нефтепровод из России в Германию

Об утечке в одной из двух ниток трубопровода 12 октября сообщила компания PERN, которая является оператором польской части нефтепровода, соединяющего Россию и Германию.

«Поздно вечером во вторник системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Пшиязь" на одной из двух ниток западного участка трубопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной маршрут, по которому сырая нефть попадает в Германию. На данный момент причины инцидента неизвестны», – сказано в сообщении на сайте PERN.

Польский оператор нефтепровода уточняет, что вторая нитка продолжает работать, как и альтернативные каналы поставок сырой нефти.

«Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме», – подчеркнули представители польской компании.

О причинах поломки нефтепровода не сообщается.

ЧП совпало с решением Евросоюза о наращивании санкционного давления на Москву, в том числе через установление потолка цен на российскую нефть, экспортируемую в ЕС. Мировые цены на нефть в настоящее время падают.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 60-е годы прошлого века для снабжения советской нефтью социалистических стран Восточной Европы. Нефтепровод начинается в Татарстане, доходит до белорусского Мозыря, где разветвляется на два участка. Северный проходит через Латвию, Литву, Польшу и Германию. Южный – через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.





Часть трубопровода «Дружба» (Freundschaft) на нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, Германия. Фото: EPA/CLEMENS BILAN