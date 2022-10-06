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«Северные потоки» были взорваны снаружи

Служба госбезопасности Швеции изучила место диверсии
rus.postimees.ee
«Северные потоки» были взорваны снаружи
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Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море.
Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Правоохранители Швеции заявляют об усилении подозрений в грубом саботаже на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный воток-2» после исследования «места преступления».

Служба государственной безопасности Швеции при поддержке шведской береговой охраны, вооруженных сил и полиции завершила изучение ситуации на месте разрушения газопроводов.

«Осмотр места происшествия показал, что вблизи газопроводов Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне произошли взрывы, в результате которых газопроводам был причинен значительный ущерб», - сказано в сообщении на сайте SÄPO 6 октября.

Шведские спецслужбы отмечают, что на месте были изъяты необходимые для расследования материалы, которые «будут обработаны и проанализированы».

«Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-либо заподозрить в этом преступлении, а затем привлечь к ответственности. Служба безопасности Швеции оценивает инциденты в Балтийском море как очень серьезные и внимательно следит за развитием событий и принимает меры, необходимые для выполнения нашего долга по защите Швеции и ее безопасности», - уточняется в заявлении.

Выход газа на из разрушенного газопровода «Северный поток — 2» на поверхности Балтийского моря образовал пятно диаметром около километра
Выход газа на из разрушенного газопровода «Северный поток — 2» на поверхности Балтийского моря образовал пятно диаметром около километра Фото: DANISH DEFENCE COMMAND

Изначально эксперты отмечали, что газопроводы могли быть разрушены, как изнутри, так и снаружи. Взрыв изнутри мог быть организован только Россией, а диверсию снаружи могли осуществить специалисты, как связанные с РФ, так и со службами стран-участниц НАТО, заявлял в интервью Rus.Postimees нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин. По его словам, выгода России в том, что после уничтожения газопроводов Россия избавляется от рисков получить многомиллиардные штрафы за невыполнение контрактных обязательств по поставкам газа в ЕС.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», - заявил 30 сентября Владимир Путин в Кремле во время церемонии «юридической» аннексии оккупированных территорий Украины.

Сразу после этого многолетний соратник Путина, экс-директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что у него нет подтверждения, что к диверсии имеют отношение западные спецслужбы. Россия к расследованию не допущена.

После разрушения газопроводов бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский опубликовал твит со словами «спасибо, США», но вскоре его удалил. В день диверсии был введен в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Дании в Польшу.

5 октября в российском правительстве заявили, что могут возобновить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2». Этот газопровод находится под санкциями.

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