Точной даты завершения мобилизации в РФ пока нет, заявили в Кремле

Песков напомнил, что 14 октября президент РФ говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели.

«Какой-то более точной даты нет», – подчеркнул Песков 21 октября.

Неделю назад Путин утверждал, что за три недели военным и другим силовикам РФ удалось отправить в армию 222 тысячи мужчин. В Минобороны на старте мобилизации говорили о цифре в 300 тысяч резервистов.

СМИ регулярно сообщают о гибели необученных мобилизованных, которых отправляют на фронт всего через несколько дней после попадания в российскую армию. Отвечая на вопрос о массовой гибели на фронте мобилизованных из подмосковного Пушкино, Песков заявил сегодня, что не в курсе деталей.

В Кремле не обладают подтверждением информации о том, что мобилизованные россияне из 27-й бригады, призванные в подмосковном городе Пушкино, были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли значительные потери, но обещают, что эти сведения будут проверены.

«Мы не в курсе деталей, но видели сообщения. Они будут проверяться, –сказал Песков, переадресовав с этим к Шойгу. – Эти вопросы непосредственно относятся к Министерству обороны».

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании мобилизации в российской столице, что никак не сказалось на желании уехавших от мобилизации за рубеж россиян возвращаться в столицу. Как выяснило издание «Коммерсантъ», билетные сервисы и авиакомпании не зафиксировали роста спроса на рейсы из Казахстана, ОАЭ, Турции и других стран, куда, сотни тысяч россиян уехали после 21 сентября.

21 октября стало известно о смерти одного из ведущих айтишников российского «Райффайзенбанка»м Тимур Измайлов, который был незаконно призван на фронт где и погиб через несколько дней. Об этом сообщил в соцсетях его адвокат.

Когда бы формально ни завершилась мобилизация в РФ, 1 ноября в стране стартует ежегодный осенний призыв в армию. С учетом того, что для Кремля оккупированные части Украины – это «российская территория», то препятствий для отправки срочников на эти территории нет.