Собянин заявил о завершении мобилизации

Спустя четыре неполные недели после начала мобилизации в РФ мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара российской столицы сообщил, что задачи «установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме».

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - написал Собянин в сообщении на своем персональном сайте, не раскрывая никаких цифр о количестве отправленных в армию москвичей.

При этом мэр Москвы в своем заявлении признал, что «мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей». Но тут же перешел к известному набору пропагандистских штампов о патриотизме и духовности.

«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности <…> Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми», - обращается Собянин к отправленным в войска, утверждая, что отправка на фронт нужна для отстаивания «независимости нашей страны».

Собянин подтвердил, что у мобилизованных мужчин есть проблемы с получением элементарной амуниции, о чем ранее заявляли и сами мобилизованные, и депутаты Госдумы.

«Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», - пообещал Собянин.