Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник 17 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий в столице РФ. В минувшие выходные в Москве прошли массовые облавы на мужчин, которым вручали повестки в армию.
Собянин заявил о завершении мобилизации
Спустя четыре неполные недели после начала мобилизации в РФ мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара российской столицы сообщил, что задачи «установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме».
«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», - написал Собянин в сообщении на своем персональном сайте, не раскрывая никаких цифр о количестве отправленных в армию москвичей.
При этом мэр Москвы в своем заявлении признал, что «мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей». Но тут же перешел к известному набору пропагандистских штампов о патриотизме и духовности.
«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности <…> Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми», - обращается Собянин к отправленным в войска, утверждая, что отправка на фронт нужна для отстаивания «независимости нашей страны».
Собянин подтвердил, что у мобилизованных мужчин есть проблемы с получением элементарной амуниции, о чем ранее заявляли и сами мобилизованные, и депутаты Госдумы.
«Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», - пообещал Собянин.
Летом СМИ сообщали, что в Москве идет вербовка наемников на войну в так называемый «собянинский полк». Кремль эту информацию не подтверждал, но и не опровергал.
13 октября официальные российские власти стали подтверждать гибель мобилизованных на фронте. Родственники погибших рассказали СМИ, что погибших кинули на передовую в Херсонской области – без какой-либо подготовки.
14 октября Путин заявил, что мобилизация завершится в ближайшие 2 недели. По его словам мобилизовано 222 000 человек из запланированных 300 000. В тот же день в Москве и Санкт-Петербурге усилились облавы на мужчин.
Новости о сворачивании мобилизации совпали с сообщениями об активизации переброски оружия ВС РФ в Беларусь и наращивании на юге страны крупной армейской группировки. До этого человек занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что армия республики не будет участвовать в войне Путина с Украиной.
Война продолжается уже 236 дней.