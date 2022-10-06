Власти РФ не будут оплачивать снаряжение мобилизованным в армию

«Будут ли компенсированы расходы на покупку мобилизованным собственного обмундирования и медикаментов?», - опубликовал официальный портал российского правительства «Объясняем.рф» «народный» вопрос в разделе, посвященном условиям прохождения службы после «частичной» мобилизации.

Из ответа властей стало понятно, что никакие компенсации на обеспечение мобилизованных элементарными для военнослужащих вещами не предусмотрены, поскольку они якобы «обеспечиваются всем необходимым».

«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», - сказано в сообщении на официальном интернет-портале российского правительства.

Пятого октября в Интернете появились видеозаписи, где несколько сотен вооруженных мужчин, которые были мобилизованы в ВС РФ, заявляют о «скотских условиях» после мобилизации.

«Мы находимся в Белгородской области. Неделю мы прожили в скотских условиях. Никакого материального обеспечения, денежного довольствия. Ровным счетом ничего. Неизвестно кто и куда едет. К какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили ох*****ое количество бабок, чтобы просто поесть. Это уже не говоря об амуниции. Патроны мы нашли просто на улице в воинской части», - рассказывают мужчины в камуфляжной форме.

После начала мобилизации соцсети заполнили фотографии со ржавыми автоматами, которые выдали мобилизованным и казармами без кроватей, где им предписывалось жить до отправки в войска.



На отсутствие элементарных средств защиты вроде бронежилетов указывали даже депутаты Госдумы во время голосования по вопросам включения захваченных украинских территорий в состав РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал с трибуны российского парламента о том, как родственникам мобилизованных россиян приходится самостоятельно покупать себе экипировку - в том числе, бронежилеты.



«Позор, когда наши на передовой не экипированы и обмундирование отсутствует, также как и вооружение. И воюют с натовским обмундированием трехсезонным, вооружением, которое продолжает поступать с Запада», - говорил тогда же лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.