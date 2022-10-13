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В России начали подтверждать гибель мобилизованных на фронт

Первое сообщение пришло из Челябинска
rus.postimees.ee
В России начали подтверждать гибель мобилизованных на фронт
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Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года.
Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года. Фото: AP Photo / Andrii Marienko

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне специальной военной операции, сообщает местное издание 74.ru.

«Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования, – цитирует издание пресс-службу губернатора Челябинской области. – В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей (16 тысяч евро)».

О том, что ВСУ уничтожает и берет в плен мобилизованных россиян, советник президента Украины Алексей Арестович заявлял еще в конце сентября, всего через неделю после объявления Путиным мобилизации.

Ранее в Госдуме назвали «позором» невозможность предоставить мобилизованным необходимую амуницию. Компенсировать семьям мобилизованных траты на покупку касок и бронежилетов правительство России не будет, потому что «призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым».

«Я в рот е*** эту мобилизацию! Как слепые котята! Я это понимаю. Я это на шкуре своей испытал и понял. Им там всем п*****! Шляпа им там всем будет…», – прокомментировал решения властей РФ отправлять мобилизованных на фронт контрактник ВС РФ, который был в Буче, а после этого бежал из армии.

Война Путина с Украиной продолжается 232 дня.

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